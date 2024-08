Hasta el 4 de septiembre hay tiempo para inscribirse en subsidios de gas y luz

Desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos informaron a los usuarios de los servicios de gas y luz que transitan los últimos días para poder inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y contar con los subsidios.

Carlos Saravia, titular del Ente, comentó que muchas personas están inscribiéndose por el impacto pleno de suba de tarifa de energía, incremento que se efectuó por decisión del gobierno nacional.

Con esta suba, el impacto en los hogares en febrero fue de 150% y otro de casi 40% en los meses restantes. Por ello la inscripción es necesaria sobre todo en situaciones donde el promedio de salario es menos de $3.000.000 y pueden inscribirse en las categorías 2 o 3 pagando una tarifa más barata.

La diferencia al inscribirse es importante, ya que al encontrarse en los niveles 2 o 3, se abona $60 o $70 el kilovatio, mientras que la otra categoría paga $160 el kilovatio, dijo Saravia a Multivisión Federal.

Solicita a los usuarios una mayor conciencia en el cuidado del gasto o consumo, algo que no se prestó durante el invierno llegando o superando los 500 kilovatios repercutiendo en facturas que se acercaron a los $100.000.

Para inscribirse deben ingresar a la página www.argentina.gob.ar/subsidios o acercarse a las oficinas del Ente Regulador en Mitre 1231 donde los asistirán para anotarse virtualmente.

De concurrir al Ente deben llevar:

DNI del titular del servicio , si no es titular no importan, tampoco si es inquilino, acotaban desde el Ente. En caso de ser nieto o hijo de una persona fallecida que era titular del inmueble o servicio, debe llevar los DNI de los residentes.

, si no es titular no importan, tampoco si es inquilino, acotaban desde el Ente. En caso de ser nieto o hijo de una persona fallecida que era titular del inmueble o servicio, debe llevar los DNI de los residentes. Llevar la factura de luz y gas, ya que se puede acceder también al trámite por el subsidio de gas natural.

Pedido de extensión

A pesar que la fecha de cierre de inscripción es el próximo 5 de septiembre, el Ente Regulador continúa curso con el planteo ante el Juzgado Federal de la extensión del periodo de inscripción.

“Para nosotros 30 días es insuficiente, tenemos casi 28.000 familias que siendo de bajos ingresos no se inscribieron porque no se enteraron, no pudieron por las brechas digitales o porque en ese momento no les convenía”, Saravia agregó también que debe permanecer abierta la inscripción por la situación económica fluctuante que atravesamos, desde la posibilidad de acceder a un trabajo o de perderlo modificando los ingresos.