Por hechos de "incomodidad", Orozco planteó baños 'para todo género' en Salta

Fue durante la última sesión de la Cámara Baja de la Legislatura cuando el diputado provincial Gustavo Orozco se refirió a las implicancias de la Ley de Identidad de Género, más puntualmente sobre hechos “de incomodidad” con personas de un sexo, que se identifican con otro y con situaciones 'embarazosas' al respecto.

En su explicación, Orozco recordó que fue en 2012 cuando se sancionó y promulgó la mencionada ley, la cual estipula que toda persona tiene reconocimiento a su identidad de género, a su desarrollo en ese reconocimiento y un trato según si identidad.

Dicho esto Orozco planteó dos situaciones ocurridas días atrás en Rosario de la Frontera que “lamentablemente crearon mucha preocupación, no se sabía cómo manejarlas en relación a esto”, explicando que una aconteció en una estación de servicio y otra en el hospital zonal.

En el primer caso, dijo que una familia volvía de Tucumán cuando, al parar en la estación de servicio, una niña de 11 años ingresó al baño de mujeres, donde luego entró una persona “que se acreditó como mujer, de nacimiento varón y no vengo a discriminar a nadie pero se dio una situación real, una niña de 11 años no puede compartir un baño con un varón que desconoce; si fuera mi hija, no toleraría que le vea el miembro a una persona en el mismo baño”, planteó.

El otro caso del hospital, según el legislador, fue en la terapia donde una persona que había nacido varón y que se considera mujer, fue internada en la sala de mujeres. “El problema, inclusive, era incómodo para esta persona, imaginen, con el miembro de un varón haciendo sus necesidades en un recipiente al costado de una cama, donde había chicos y criaturas también internadas allí”, espetó ante sus pares.

Con lo expuesto, Orozco exhortó: “Más allá de lo que establece la ley, hay que trabajar en esto y en herramientas para dar soluciones a este problema, en algún momento se impulsaron baños para todo género pero no se cumple en ningún lado; no hay derecho a obligar a una niña o quien sea, que no quiera ver una situación así, obligarla a pasar por ello”, reiteró para concluir.

“No tiene por qué pasar una situación así, donde un hombre ingresa a un baño y orina delante de una niña; si fuera mi hija estaría más que enojado”