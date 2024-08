Los brutales chats con agravios y acusaciones íntimas entre las diputadas Pagano y Lemoine

Las diputadas libertarias Marcela Pagano y Lilia Lemoine volvieron a protagonizar un fuerte cruce este viernes, tal como sucedió exactamente hace 21 días. En este nuevo round hubo de todo: acusaciones, agravios y filtración de chats que evidencian una interna que no detiene su marcha.

“No tengo miedo de decirlo. Marcela Pagano amenazó con denunciarme. Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo. Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad pero dejas a la autora intelectual…”, expresó Lemoine, en declaraciones a TN, en lo que fue la primera piedra lanzada.

Del otro lado, desde la red social X, la respuesta no tardó en llegar. "Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba. Como anda vociferando en todos lados sobre el material ’confidencial’ que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene?", devolvió Pagano, quien en el mismo mensaje, agregó: "No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe".

Por la misma vía, luego, Lemoine publicó conversaciones de un grupo de WhatsApp que compartía con Pagano. Allí se pueden leer los picantes idas y vueltas que venían manteniendo ambas diputadas de La Libertad Avanza.

"Chats de un grupo de trabajo al que renuncié para no cruzarme más con ella", escribió Lemoine junto con las imágenes de los cruces.

En el mismo mensaje, Lemoine escribió: "Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho".

Sobre ese posteo, la periodista volvió al ataque y expresó: "Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión. Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas. Como el patético rol que haces en otras comisiones, dejando mal parado a tus compañeros. Yo también tengo muchas capturas para mostrar, me sobra tiempo".

De inmediato, mediante otro escrito, Pagano chicaneó: "Todo esto porque no supera el no ser LA elegida (otra vez). Seguí participando @lilialemoine"

Este nuevo cortocircuito, que tomó estado público en las últimas horas, se repitió a 21 días del cruce anterior que ambas habían mantenido, luego de una sesión especial en Diputados, en la que el oficialismo no logró quórum para tratar 14 proyectos y, por ese mismo motivo, Lemoine apuntó contra tres legisladoras del bloque libertario. acusándolas de no haber participado en el Congreso. Las cuestionadas fueron Pagano la mendocina Lourdes Arrieta (antes de su renuncia a LLA) y la santafesina Rocío Bonacci.

"Yo entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no estén...”, arremetió la cosplayer, que terminó desnudando las internas en el espacio libertario.

La devolución de la periodista a Lemoine no se hizo esperar. "Sos una mitómana. No solo estuve presente y di quórum en la última sesión, sino que también lo hizo mi compañera Lourdes Arrieta", indicó Pagano este viernes por la noche desde la red social X. En el mismo mensaje también la definió de "mala compañera y destructora de espacios de trabajo".

En ese entonces, Pagano también hizo referencia a la crítica que recibió de Lemoine por haber participado de un homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, desaparecidas durante la última dictadura militar. "Yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. ¿Y vos de qué lado estás?", concluyó.

Las diferencias entre ambas datan desde abril cuando Pagano fue designada al frente de la comisión de Juicio Político. En esa ocasión, Lemoine se opuso vehementemente a la decisión, generando fricciones que siguieron escalando hasta hoy. /Clarín