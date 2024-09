Francos aclaró la interna libertaria: "Nuestros legisladores surgieron imprevistamente"

El clima dentro de La Libertad Avanza fue convulsionado durante la última semana: a las salidas de una diputada y un senador de los bloques del oficialismo, se le sumaron los cruces públicos entre dos legisladoras de alto perfil. Antes de presentarse en el Congreso para hacer el balance de la gestión, el próximo miércoles, Guillermo Francos se refirió a la necesidad de reponer la calma dentro del espacio.

"A uno le gustaría que no fuese así y no sería normal si no me molestara, pero entiendo que son consecuencias de las construcción política que hicimos”, analizó el jefe de Gabinete, quien recordó que "todos nuestros legisladores surgieron casi imprevistamente de un espacio político, que fue construido como se pudo para enfrentar una elección, con un candidato que era muy disruptivo en sus planteos pero que no tenía partido político”.

La consecuencia de ese proceso, según entendió, fue que el espacio libertario se conformó con "un conjunto de legisladores, en los que a veces pesan posiciones independientes y no contemplan la posición del líder del espacio que fue votado por la gente, que es el presidente Milei”.

Entrevistado en radio Mitre, Francos relativizó el impacto de la interna al señalar que "en lo que va de la gestión, la imagen positiva de Javier Milei se ha sostenido casi constante alrededor de los 50 puntos”, situación que atribuyó a que el Presidente "siempre dice que lo eligieron para combatir la inflación y la inseguridad, y en ambos combates vamos ganando por goleada”.

Finalmente, evitó la autocrítica: “Lo que uno ve como negativo son muy pequeñas en el análisis general". Sin embargo reconoció que "desde el punto económico, estamos comenzando a salir de una recesión fuerte que venía del Gobierno anterior y que en los primeros meses de este año fue muy duro”.

Cumbre legislativa en Casa Rosada

Este viernes, Javier Milei convocó a cumbre de diputados de La Libertad Avanza y del PRO para blindarse ante la posibilidad de que la oposición consiga una mayoría especial y revierta su veto al incremento de jubilaciones. En representación del Ejecutivo, también estuvieron Karina Milei y Guillermo Francos, quien fue interpelado para recuperar el rol activo que tuvo en las negociaciones que facilitaron la aprobación de la ley Bases.



En el encuentro estuvieron presentes 16 diputados: Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, José Peluc, Pablo Ansaloni, Nicolás Mayoraz, José Luis Espert, Lisandro Almirón, César Treffinger y Bertie Benegas Lynch por el oficialismo; Oscar Zago, por el MID; y Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Diego Santilli y Alejandro Bongiovanni, del PRO. También hubo representación de senadores libertarios: Bartolomé Abdala, Vilma Bedia y Ezequiel Atauche.

La ausencia más resonante fue la de Martín Menem, por diferencias que sostiene con la estrategia parlamentaria de Mauricio Macri. Tampoco estuvo Santiago Caputo. Luego del encuentro, el presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, señaló que "propusimos un trabajo de coordinación legislativa antes de que los proyectos llegaran al Congreso".

Fuente: ambito.com