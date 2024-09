Milei apuntó a Alberto por caso de Fabiola Yáñez: "Propio de los kirchneristas"

Este domingo por la noche, el presidente Javier Milei ofreció su opinión respecto de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. En una entrevista exclusiva a La Cornisa (LN+) el jefe de Estado calificó el hecho de "aberrante" y "propio de los kirchneristas". Analizó otros casos de violencia de género de involucran a dirigentes peronistas e ironizó: "Después dicen que son los grandes defensores de las banderas de género".

Al ser consultado sobre la denuncia que pesa sobre el expresidente del PJ, Milei fue tajante. "A mi me parece algo aberrante, propio de los kirchneristas", sostuvo. Insistió en que no se trata del único caso vinculado al espacio político opositor: "Fíjense todos los problemas que tienen los kirchneristas, con el caso de Alberto Fernández, [José] Alperovich, [Fernando] Espinoza, [Ezequiel] Guazzora. Tiene un montón de problemas. Tienen problemas por todos lados".

"Después ellos son los grandes defensores de las banderas del género", chicaneó. Más adelante en la entrevista, Milei destacó sobre la causa que hoy lleva adelante el juez Julián Ercolini: "Arrancó con una investigación por corrupción que hicimos nosotros. A partir de ahí, aparece un problema de violencia de género". "Esto tiene un montón de agravantes. Tiene el agravante de que era la pareja, del cargo, del diferencial físico. Es una aberración. Merece el peor de los castigos", cerró.

Su vínculo con Victoria Villarruel

En otro tramo de la entrevista, Milei ahondó su relación con la titular del Senado y enfatizó: "Yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula. Elegí una profesional de fuste. No elegí decorado. No la elegí porque quedaba bien en la papeleta. La elegí a plena conciencia". Respecto de las discrepancias entre ambos, insistió: "Es entendible que tenga su propia agenda. Tiene su historia, una lucha de vida. Ella no debería renunciar a ninguna de sus causas".

Respecto de sus diferencias en torno a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, el mandatario minimizó: "En el caso de Victoria, eso no es algo grave porque ella no vota. Por lo tanto, ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante en la selección de un juez de la Corte".

Consultado sobre si volvería a elegir a Villarruel como compañera de fórmula, Milei se sinceró. "Yo creo que si las cosas siguen como están hoy, no habría ningún tipo de problema. En todo caso, hay que ver si ella quiere seguir acompañándome. Acuérdense que el tango se baila de a dos", dijo.

Noticia en desarrollo.