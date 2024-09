Salta, cada vez con menos vuelos: "No recuperamos los que teníamos, ni ganamos nuevos"

Salta es “la linda” y… ¿la desaprovechada? Ocurre que, mientras distintas provincias como Jujuy, Tucumán y Córdoba siguen sumando vuelos, nuestra provincia retrocede en materia de conectividad aérea, con servicios suspendidos y viajes a destinos internacionales que se cayeron.

Es que, mientras Rosario y Tucumán llegarán ahora a Punta Cana, Buenos Aires y Córdoba contarán con vuelos al Caribe, o la misma Jujuy creciendo llegando a Paraguay, Salta tiene vuelos suspendidos a Chaco, ya no llega a Brasil, se cayó el destino Bariloche, siendo algo penoso para el tinte y la magnitud turística de nuestra provincia.

Al respecto de esta situación InformateSalta estuvo charlando con Daniel Astorga, presidente de Salta Convention Bureau, institución sin fines de lucro del sector empresario turístico, quien no ocultó lo penoso de esta realidad, ahondando en el perjuicio para el desarrollo de la actividad como para el turismo de reuniones, ante las peripecias de la baja como pérdida de los vuelos hacia o desde Salta.

“Nosotros necesitamos obviamente de una conectividad área que sea importante y que nos conecte a las grandes ciudades, con los puntos más importante de Argentina y la región, para tener ese contacto a nivel internacional”, reflexionó primeramente.

A esto indicó que, si bien es bueno que otras provincias puedan crecer, están notando cómo Salta, habiendo sido en mucho tiempo y en nuestra región de las ciudades con mayor cantidad de vuelos en la prepandemia, en la post-pandemia “no hemos recuperado la cantidad de vuelos que teníamos y no hemos ganado nuevos”.

"Hay menos vuelos, necesitamos volver a tener esa cantidad de frecuencias y conectividad que teníamos antes y, ¿por qué no?, tener otros"

Aquí Astorga indicó que, teniendo Salta puntos estratégicos cercanos como Brasil, Paraguay o Chile, con una relación comercial estrecha, llegar a nuestra provincia significa escalas con Buenos Aires o Córdoba: “Eso hace que Salta deje de seducir, deseamos que esas conectividades vuelvan porque, todos sabemos, el turismo es un gran generador de divisas".

Por último, Bueno sería que no ocurra lo que pasó en los últimos años, que se anuncia una conectividad y se la da en el bajo, para que luego nadie apueste en ello, con recuerdos de pasajeros en la deriva. “No sirve de nada dar anuncios, nos cansamos de escuchar anuncios de conectividad, no sé cuántas veces se anunció el vuelo a Panamá y todavía no voló, eso es contraproducente para el destino, es poco serio”, añadió para concluir.

"Hay muchos destinos a los que ya no tenemos la conectividad y eso nos perjudica mucho"