En Salta, la Mesa del Fuego del NOA exhortó a evitar causar incendios forestales

Importante fue la convocatoria que se concretó este martes por la mañana cuando entidades provinciales, nacionales, privadas y otras instituciones se reunieron en la Mesa del Fuego del NOA, para abordar mejores actuaciones contra los incendios pero también concientizar a la sociedad de esta problemática latente.

Al respecto el móvil de InformateSalta estuvo dialogando con Griselda Gerbi, del Servicio Nacional de la Mesa del Fuego quien destacó el trabajo que se viene haciendo desde los últimos años entre Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, entre otros organismos.

“Estamos trabajando para un cambio cultura que es necesario, con las situaciones climáticas que se nos presentan, debemos hacer un cambio en el manejo del fuego, un cambio con uso racional, previniendo el fuego descontrolado”, indicó agregando el cuidado imperioso de la biodiversidad que sufre daños incalculables con las llamas.

Por su parte el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vilchez, también resaltó en lo necesario de abordar una mejor prevención por todos los medios para que se tome conciencia de “no hacer manejo irresponsable del fuego, que no se lo use como elemento de limpieza, no generar basurales, que haya fumadores responsables”, indicó.

A esto añadió que, en ese trabajo preventivo, también se analiza una ley provincial con sanciones a responsables de incendios. “Estamos trabajando articuladamente con el Senado para una regulación donde, si bien estamos sujetos a una ley nacional, que haya una ley provincial con sanciones específicas para quienes hagan incendios y los responsables de terrenos no mantenidos, que no hayan generado condiciones para evitar propagar fuego”, concluyó.