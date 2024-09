Por el Milagro, piden extremar cuidados por enfermedades con alimentos mal manipulados

El tiempo del Milagro ya se vive con intensidad de Salta y, en la víspera de los días de la novena, se reitera un pedido especial a la ciudadanía: mantener los cuidados y extremar los riesgos en torno a los alimentos que se compren y consuman, evitando las enfermedades e infecciones que se dan por la mala manipulación de la comida y las altas temperaturas.

Así lo recalcó la licenciada Mónica Padilla, del programa de Bromatología del Ministerio de Salud Pública, en diálogo con el móvil de InformateSalta. “Pedimos a la comunidad que tome conciencia, en el Milagro se congrega mucha gente y muchos ponen su negocio, buscan hacer ‘unos pesos’ y ahí está el problema”, indicó primeramente.

Dicho esto ahondó en que, para la festividad religiosa no solo regresan las altas temperaturas, sino que también lo hacen enfermedades como la salmonella, gastroenteritis, intoxicaciones, malestares estomacales e intestinales, etc. “Todo derivado no se recurrió a un hospital y no se hizo una libreta sanitaria, sino, se evitarían muchos problemas”, dijo sobre los controles que deben hacerse quienes manipulen comida, debiendo chequear su salud.

“Es importante que la gente tome conciencia, que toda persona en contacto con alimentos, que los elabora, que distribuye, maneja, etc., en todo momento debe estar en condiciones”, reiteró la profesional, pidiendo a los compradores estar atentos a si la comida que se vende en la calle estuvo refrigerada, si no estuvo mucho tiempo al sol, si se envasó correctamente, entre otros cuidados.

Vale indicar que este miércoles, se dictará un nuevo curso presencial de manipulación segura de alimentos; estará a cargo del programa de Bromatología del Ministerio de Salud Pública. Los interesados pueden inscribirse el día de inicio del curso en el auditorio del hospital Señor del Milagro, o llamando previamente al programa de Bromatología, 0387 4316361