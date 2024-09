El Gobierno anticipó que dará de baja a más de 120.000 pensiones no contributivas: a quiénes afectará

El Gobierno anticipó que dará de baja a más de 120.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral que otorga ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Así se conoció, luego de la auditoría llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas a más de 400.000 beneficiarios, en diversos puntos del país.

Cabe recordar que la pensión no contributiva por invalidez laboral es un beneficio entrega un monto económico a aquellas personas que por problemas de salud o situaciones vulnerables no pueden trabajar y no tiene ingresos.

Con respecto a la decisión de la baja de pensiones, podrían suspender entre el 30 y 40% de los casos analizados, tras encontrar irregularidades en gestiones anteriores. De esta manera, el objetivo es que la pensión sea ofrecida a quienes lo necesiten.

Según se supo, desde ANDIS, realizaron una auditoría inicial con 2,559 casos y detectaron que tan solo el 7% cumplía con los requisitos para obtener la pensión.

Asimismo, también encontraron situaciones con presentación de datos falsos, entrega de pensiones a personas que no cumplían con los requerimientos y el uso de una misma radiografía en diversos expedientes. Por otra parte, también detectaron que algunas personas contaban con empleo formal y bienes no declarados.