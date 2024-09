Subsidios: "Más de 34 mil salteños que están en tarifa social podrían perder el beneficio"

Tras extenderse el plazo para inscribirse y así poder recibir o continuar recibiendo subsidios de luz y gas, este miércoles 4 de septiembre vence definitivamente el plazo y desde el Ente Regulador mostraron preocupación ante la posibilidad de más de 30 mil salteños pierdan el beneficio.

Carlos "Uluncha" Saravia, Presidente del Ente Regulador habló al respecto y mostró su preocupación. "Hoy vence el plazo, nosotros tenemos la esperanza que el Juez Federal que está entendiendo en el amparo que pusimos ya hace 3 semanas adopte alguna decisión a titulo de "Cautelar" es decir, nosotros por un lado pedimos como cuestión de fondo que el Registro se mantuviera abierto. En segundo lugar pedimos nosotros que se hagan otras alternativas para acceder al RASE, sobre todo por la brecha digital y por la gente que no tiene inclusive conectividad".

Además en la "Cautelar nosotros pedimos 90 días, entendíamos que eso también tenía que complementarse con una campaña de información, yo agradezco a los medios que nos ayudaron, poniendo en alerta al ciudadano que obviamente va ver comprometida su economía doméstica, con aumentos que pueden llegar a ser significativo, pero el problema es que no hay más que decisiones abruptas con plazos muy breves, esto salió el 4 de junio, nos dieron 60 días, cuando vieron que eventualmente había quedado mucha gente afuera, dieron 30 días más".

Saravia explicó que en Salta la situación es preocupante "En Salta, según nuestros números, más o menos 24 mil usuarios que son bajos ingresos, están expuestos a perder el subsidio, es decir que después de esto van a pagar como si fueran personas que ganan $2.800.000 o $3.000.000 y esta no es una realidad que se replique mucho en Salta, donde hay más de un 60% del sector que está sumido en la pobreza".

Salteños inscriptos

Carlos Uluncha Saravia, indicó que ante el juez, en lo que es el amparo se presentó un listado "de 34.136 usuarios que están en tarifa social y que no pueden ser materia de cambio en este momento y nada menos que pasarlos a una franja que paga tres veces más lo que es el precio del kilovatio. Ahí es donde estamos con una preocupación muy sensible, de todas maneras eso es en la franja de pobres, pero la cantidad de personas con altos ingresos en Salta no pasa el 10%, el 90% es de ingresos medios a ingresos bajos y esto le diría esta por estudios socioeconómicos y estadísticas esta claro, ahora de esos, hay mucha gente que no ha podido o no ha conocido la situación".

Además insistió en el contexto que se da en el Interior profundo "tienen otras realidades que tiene que evaluar un funcionario Nacional que por supuesto en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene otro esquema de concentración e inclusive posibilidades de ingresar por uso de Redes a este trámite. Acá tenemos inclusive mucha restricción porque el único trámite presencial que se había previsto era las delegaciones del Anses, que no son muchas en Salta y encima dan turno por Internet, o sea replicaba el mismo problema".

Insistió "34.136 salteños hace un mes, eran las personas que estaban en una situación de posible pérdida de los beneficios. Para aclarar de donde sale ese triple, que sería el monto que se incrementaría para los ingresos bajos, si es que pierden esta condición de subsidiados".

En porcentajes, el Presidente del Ente, explicó "el subsidio del precio de la Energía es el 72% para el N2, que es el de ingresos bajos y del 55% para el N3, si usted le quita el 72% del subsidio de energía esa persona paga el triple por la energía, o sea que va tener un aumento en la factura total del 40%, esto aparte de lo que es el proceso de sinceramiento de tarifas que ha planteado el gobierno, así lo denomina, ellos quieren ir al precio real, pero bueno el problema es que el bolsillo de muchos ciudadanos argentinos no está yendo a compensar con aumentos estas subas, y de allí que hoy los servicios están comprometiendo altos porcentajes del ingreso de una familia".

El gobierno Provincial busca "atenuantes" para los beneficiarios

El presidente del Ente Regulador de los Servicio Públicos, destacó el compromiso del gobierno provincial "En Salta estamos buscando que haya alguna atenuación una mitigación, un alivio y esto es tarifa Social, por un lado 134.500 familias, tarifa por zona cálida que ahora cuando vuelva el calor 5 meses, 30%, a 102 mil familias en 5 departamentos y 3 municipios, esto lo financia el gobierno provincial".

Detalló "Hemos dado a los comerciantes del Norte, 30% de descuento a todos los de Orán, San Martín, productores, hoteleros y gastronómicos. Hemos subsidiados tazas de interés, se han fijado planes de pagos a Tazas pasivas. pero no es mucho lo que puede hacer una provincia con un presupuesto que también se redujo. Que también se han ralentizado o suspendido la realización de obras, en el caso de lo que es la infraestructura eléctrica y estamos caminando hacia un verano con "calor" con mucha demanda de consumo y lamentablemente con una infraestructura que no ha sido mejorado".

Por último, agregó respecto a las obras en materia de servicios. "En estos momentos estamos trabajando con la Secretaria de Obras públicas, Ministerio de Infraestructura y la empresa distribuidora , para asegurar, sobre todos en los lugares donde el servicio está deprimido en su calidad, como es el Norte, para evitar cortes y bajas de tensión para evitar situaciones que inundablemente hablan de privaciones que no son de ahora, son crónicas y que son difíciles".

Posible pedido de suba

Consultado por la posibilidad de que las empresas de servicios públicos soliciten incrementos de tarifa de Salta, explicó "Tenemos por producto de congelamiento una suspensión de actualizaciones que se traduce que en estos momentos en el Servicio de agua potable la tarifa esta con valores de marzo de este año y la tarifa de energía eléctrica con valores de Abril, es decir que no hemos reproducido la política Nacional, el último incremento ha sido la semana pasada, 3,6% lo que ha incidido este aumento por Abril que se le ha reconocido a EDESA" concluyó por FM Aries.