¡Atención! Hasta mañana tenes tiempo para anotarte y no perder los subsidios

Este mes las tarifas sufrieron un incremento del 4% tras el anuncio del Gobierno. Si bien la fecha inicial para anotarse era los primeros días de agosto, la fecha se extendió hasta mañana 4 de septiembre.

Quienes no completaron el registro antes del 4 de septiembre perderán la bonificación en su factura y esa fecha no tendrá una nueva prórroga. “Si no se inscriben voluntariamente, el Estado considera que no lo necesitan”, afirmaron. No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a anotar, a menos que quieran actualizar sus datos.

Los cálculos oficiales arrojan que 1,7 millones de usuarios reciben tarifa social y no realizaron el registro correspondiente para continuar con la subvención. Esa posibilidad se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días. Ante la consulta de este medio, en la Secretaría de Energía no detallaron cuántos hicieron el trámite y aclararon que se encuentran en un período de procesamiento de los datos.

Para anotarte al RASE, debes ingresar al siguiente link: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/

Tenes que tener a mano la siguiente información: