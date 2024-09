Gobernadores opositores acordaron dar la pelea por recursos y contra los vetos de Milei

La Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires fue la sede, este miércoles, de una reunión entre los gobernadores Sergio Ziliotto, el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el santiagueño Gerardo Zamora y el fueguino Gustavo Melella, según publicó el diario La Nación.

Trascendió que los ejes del encuentro fueron político-económicos, ya que los mandatarios coordinaron la decisión de instruir a sus legisladores nacionales para insistir con la movilidad jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei y sancionar el aumento presupuestario para las universidades.

Todos coincidieron en que el Congreso debe conseguir los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria a la vez que anticiparon la misma conducta si Milei veta el financiamiento universitario que se apresta a aprobar el Senado.

Uno de los puntos que también se conversó fue la decisión de la Casa Rosada de reconducir partidas presupuestarias de las provincias para cumplir con la suba de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, ordenada por la Corte Suprema de Justicia. “Cumple una decisión judicial, pero es político favorecer a ese distrito y ahogar a los otros”, sintetizaron al diario La Nación.

Los gobernadores analizaron los temas que afectan a todos en general, como el freno a la obra pública y la deuda con las cajas de jubilaciones no transferidas, como son las de Buenos Aires y La Pampa.

Además, cada uno repasó aspectos puntuales que los afectan.

Antes de ingresar a la reunión, Quintela criticó el veto al aumento jubilatorio. “Sabiendo que el sector más vulnerable que tenemos en estos momentos son los jubilados, me parece inhumano tomar una decisión de esta característica. Se le pasan 450.000 millones de pesos a Capital Federal, que no los precisa, y no son para los capitalinos, sino para el manejo de una familia. Todos sabemos a quién me refiero. Además, se les quita la posibilidad a los jubilados con 300.000 millones, que son 60.000 pesos por jubilado. Eso me parece una insensibilidad pocas veces vista y una crueldad muy manifiesta“, aseguró.

Ziliotto afirmó que la reunión tuvo como objetivo el análisis de los próximos pasos que darán cuando llegue al Congreso el proyecto de presupuesto 2025 que debe presentar el Gobierno. Señaló que buscarán “defender el funcionamiento de un país federal y garantizar los recursos de las provincias”.

Fuente: Diario La Nación