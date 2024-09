Presunta prostitución de menores en Güemes: Habrían ofrecido 50.000 dólares a una joven

Noticia trascendida días atrás fue lo ocurrido en la localidad de General Güemes, cuando se produjo la detención de unas personas, entre ellas extranjeros, tras una denuncia por posible prostitución de menores en un comercio de esa ciudad, con una investigación en curso para dilucidar a los responsables.

Al respecto de este caso la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Luján Sodero Calvet, dialogó con FM Aries donde comentó cómo avanza la investigación, donde no descartan ampliar imputaciones, como también que aún no se pudo avanzar en la hipótesis de una eventual red de trata.

Primeramente recordó que este caso ocurrió en un local de encuentro del departamento vecino. “Lo que se denuncia es que había un grupo de personas chinas, con otra persona porteño, que ofrecían dinero, 50.000 dólares es lo que se dice, a cambio que pasaran la noche”, indicó la fiscal.

Con la negativa de una de las jóvenes, una persona escucha la situación y alerta al 911, con la Policía llegan al lugar y haciendo la demora de dos chinos, un masculino y una femenina, además de un porteño. A esto se sumó una primera denuncia, de los padres de una joven de 18 años recién cumplidos, a quien le habrían hecho el ofrecimiento directo.

“Es un grupo de chicas de 11 a 18 años que estaba en ese momento, la joven de 18 dice que a ella le ofrecieron; las más pequeñas son de 11, 12 y 13 años”, precisó las edades, sumando que será este jueves cuando, en un circuito especial y cerrado, tomarán declaración a las niñas.

“No descartamos ninguna hipótesis, inicialmente la carátula fue promoción de prostitución; hasta ahora no hay elementos suficientes para saber si había una red de trata pero no se descarta”, comentó la fiscal como también que el caso podría pasar al fuero federal, aunque igualmente no está confirmado esa posibilidad.

Sobre la declaración de los orientales detenidos, reconoció que fue difícil la comunicación, debiendo mediar con un intérprete. Además mencionó que los chinos se abstuvieron de declarar, lo cual harían mediante un escrito, aunque sí negaron los cargos que pesan sobre ellos.

“Dejamos sentada la posibilidad de ampliar la imputación, estamos en plena investigación”