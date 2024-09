Dieron de baja a 62.000 beneficiarios del Monotributo Social, algunos ya habían fallecido y otros tenían trabajo registrado

El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, ha anunciado una drástica reducción en los beneficios del Monotributo Social, un régimen diseñado para asistir a los trabajadores de la economía popular. Según datos oficiales, más de 62.000 personas serán excluidas del programa debido a supuestas incompatibilidades con la ley vigente.

Entre las razones esgrimidas para estas bajas se encuentran casos de trabajadores con empleo registrado y beneficiarios fallecidos. Además, el Gobierno sostiene que menos del 10% de los monotributistas sociales emitían facturas, lo que justificaría la medida.

Sin embargo, esta decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales y sindicales, que advierten sobre las graves consecuencias para los sectores más vulnerables de la población. La eliminación del subsidio del 50% y 100% para la cobertura de salud, que implica un gasto mensual de $6.900 por persona, ha sido especialmente criticada.

"Esta medida es un golpe bajo para quienes menos tienen", afirmó Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento Trabajadores de la Economía Popular (MTE). "Estamos hablando de personas que están en tratamientos médicos y que ahora se verán obligadas a interrumpirlos".

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha denunciado que los nuevos requisitos para acceder al Monotributo Social, como la obligación de emitir un mínimo de seis facturas por semestre, son incompatibles con la realidad de muchos trabajadores de la economía popular.

La decisión del Gobierno ha generado un intenso debate sobre el impacto social de esta medida y ha puesto en el centro de la escena la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Pueden ser monotributistas en esta categoría:



-Personas mayores de 18 años que tienen una única actividad económica.

-Integrantes de proyectos productivos en grupos de hasta 3 personas.

-Cooperativas de trabajo.

-Tener ingresos anuales que no superen los de la categoría más baja del monotributo general.

Por último las autoridades nacionales detallaron que el proceso de reempadronamiento "permitirá contar con el universo real de monotributistas sociales y permitirá que la herramienta sea utilizada para el fin para el cual fue creada: registrar la actividad económica, emitir facturas, tener una cobertura de salud para el titular y el grupo familiar e incluirse en el sistema jubilatorio".

-¿Cómo es posible que más de mil personas fallecidas recibían los beneficios del Monotributo social?, le preguntó este medio a un funcionario del Gobierno Nacional.

-No había cruce de datos. Esto se paga a las obras sociales. Las responsables de las obras sociales no decían nada porque les convenía. No es como los planes sociales que el Estado paga directamente a las personas. Ahí sí hacemos cruces todos los meses y detectamos a los beneficiarios que fallecieron. En lo que es Monotributo Social esto no se realizaba, ahora si vamos a controlar todos los meses. Era un absurdo cómo se trabajaba y se va a actualizar el padrón cada treinta días.

Con datos de Infobae