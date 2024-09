Sáenz pidió la presencia de Prefectura Naval para controlar el puerto de chalanas

En el marco del III Congreso de Seguridad Interior, celebrado en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz subrayó el firme compromiso de la provincia en la lucha contra el crimen organizado.

“En Salta no retrocederemos ni un milímetro. No permitiremos que las organizaciones criminales nos intimiden o penetren nuestras instituciones. No hay lugar para los delincuentes ni para quienes no estén dispuestos a enfrentarlos”, subrayó.

En la oportunidad, resaltó el papel activo de Salta en este combate, mencionando la creación de la Unidad Especial de Investigación en Orán y la Unidad Fiscal de Litigio contra el crimen organizado.

Por otro lado, solicitó la presencia de la Prefectura Naval para controlar el puerto de chalanas que une Aguas Blancas (Salta-Argentina) y Bermejo, en Bolivia, como así también la implementación de la Ley de Derribo y la radarización para mejorar el control de la frontera.

Finalmente, hizo un llamado a la inversión en recursos tecnológicos y equipos especializados para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado.