Caso Jésica: Por el momento, no hay vinculación entre la desaparición y la muerte de su ex pareja

En medio de la desesperación e incertidumbre por la desaparición de Jesica, continúan los operativos de búsqueda entre tanto van surgiendo nuevas declaraciones.

Mientras se llevaba adelante la búsqueda de la mujer desparecida desde el 11 de septiembre, el sábado se conoció una noticia alertada por un baquiano, el hallazgo sin vida de la ex pareja de Jesica, algo que encendió la alarma y temor entre la sociedad.

Surgiendo muchas vinculaciones entre ambos casos, el comisario general Daniel Carrasco, subdirector general de Seguridad, comentó a los medios: “que no existen, por el momento, evidencias que vinculen el hallazgo con la desaparición”, informó El Tribuno.

Algo que no quedó claro es si se trataría que no se estaba investigando a la ex pareja de Jesica como se hace en los casos de desaparición, un posible femicidio o simplemente la muerte de esta persona cerró toda sospecha.

Recordamos que todavía no se dieron a conocer mayores detalles del hallazgo del hombre.