Recta final: ¿Cómo le fue al "Albo" jugando de visitante?

Gimnasia y Tiro está en una etapa clave para afianzar su puesto dentro del reducido o incluso pelear por el ascenso directo. Teniendo en cuenta eso, su próximo partido será el próximo domingo a las 15.10 cuando visite al puntero de la zona B, Nueva Chicago, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

Por tal motivo, muchos se preguntan ¿cómo le fue al "Albo" jugando de visitante? En una recopilación de datos que realizó InformateSalta, el "Millonario" disputó 16 partidos fuera del Gigante del Norte. De ellos, empató nueve, perdió cuatro y sólo ganó en tres ocasiones.

Las victorias fueron contra Chaco For Ever por 1 a 0 en la fecha 20, Defensores Unidos por la mínima en la 24 y también con el mismo resultado en la fecha 28 contra Estudiantes de Río Cuarto. Hay que destacar que de las cuatro derrotas, dos fueron en los últimos tres partidos: 1-2 vs Mitre de Santiago del Estero y 0-2 vs Gimnasia de Jujuy.

En datos generales, Gimnasia y Tiro se encuentra en el puesto siete con 50 puntos a cinco del ascenso directo y a cinco de salir de la zona del reducido. Quedan seis fechas de las cuales tres son de visitante. El "Albo" cosecha 12 victorias, 14 empates y seis derrotas en 32 partidos con 21 goles a favor y 17 en contra.