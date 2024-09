Concejales cuestionaron al gobierno nacional por sacar el cobro de impuestos de la boleta de luz

El concejal Gonzalo Corral cuestionó la decisión del gobierno nacional de prohibir el cobro de impuestos en las boletas de servicios. Los intendentes habían cuestionado las medidas.

Corral aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno Nacional es complicarles la vida a los contribuyentes” porque van a tener complicaciones para cumplir con los compromisos para ir a pagar los impuestos.

El concejal cuestionó que, en lugar de ayudar a los vecinos, no se generan otra cosa que problemas, no solo por esta decisión sino también por el desfinanciamiento de Registro Nacional de Barrios Populares, ya que los vecinos que viven en decenas de barrios de la provincia no han podido regularizar su situación para acceder a más y mejores servicios.

Por último, afirmó que “hay un avallasamiento de las competencias de los gobiernos municipales” con decisiones como las aplicadas para los impuestos.