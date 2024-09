Tinelli y la verdad de la Mesa del Hambre: "Fui el único que hice algo para ayudar, por eso me fui"

El conductor Marcelo Tinelli dialogó con Viviana Canosa en Radio Rivadavia y rompió el silencio sobre la famosa Mesa del Hambre, de la cual participó en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández.

“Me llaman de casa de gobierno, que estaban armando con diferetens organizaciones. cuando llegue me pareció que era algo piola. Cuando terminó la reunión, pedí que me cuenten qué tenía que hacer yo y mi fundación”, contó Tinelli.

Reveló que “gastamos mucho dinero en siete pozos para la comunidad Wichi en Salta. El único que hizo el trabajo fui yo y nadie más. Por eso me fui”.

“Me di cuenta que no había mucha coordinación y eran reuniones más políticas que de colaboración verdadera. No sé si me usaron pero el único que hizo algo para ayudar fui yo con nuestra fundación”, completó.

