Caída en la producción de pymes en agosto: Los sectores más afectados

La actividad manufacturera de las pymes descendió un 8,7% interanual en agosto, acumulando una retracción del 16,9% en los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2023, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La falta de señales de reactivación y el uso de capacidad instalada

Según remarcó la CAME, las industrias pymes aún no muestran señales firmes que aseguren un cambio de tendencia o una reactivación. No obstante, en la comparación mensual desestacionalizada, la actividad creció un 3%, un leve incremento considerando los niveles de descenso previos.

En cuanto al uso de la capacidad instalada, en agosto se ubicó en 60%, por debajo de julio (60,6%) y a 10 puntos de distancia de los valores de principio de año. Esto refleja las dificultades en la demanda interna.

Sectores más afectados por la caída de la producción

Los seis sectores manufactureros del segmento pyme registraron declives interanuales. Los más afectados fueron Papel e Impresiones (-21,1%) y Químicos y Plásticos (-15,5%). Por su parte, el rubro Maderas y Muebles fue el que menos cayó (-1,1%).

Problemas para afrontar salarios en algunas industrias

El relevamiento de CAME también consultó sobre las dificultades de las pymes para afrontar el pago de salarios. El 16,7% de las empresas reportaron inconvenientes, con los sectores de Alimentos y Bebidas y Textil e Indumentaria siendo los más afectados, con tasas de dificultades del 22,8% y 21,1%, respectivamente.

Análisis de la caída sectorial en agosto

Alimentos y Bebidas:

El sector cayó un 10,8% anual en agosto, acumulando una baja del 16,4% en 2024. Las industrias operaron con un 60,4% de su capacidad instalada, por debajo del mes anterior. A pesar de la estabilidad de precios, los pedidos de producción disminuyeron, afectando la actividad.

Textiles e Indumentaria:

La producción cayó un 3,6% anual en agosto y un 0,9% frente a julio, acumulando una baja del 3,7% en lo que va del año. Las industrias operaron al 60,9% de su capacidad instalada, enfrentando una baja en los pedidos y preocupaciones por el ingreso de productos importados.

Maderas y Muebles:

Este sector se retrajo un 1,1% anual en agosto, aunque creció un 4,3% en la comparación mensual. Las industrias operaron al 61,1% de su capacidad instalada. El repunte en la construcción y el recambio de mobiliario impulsaron la actividad.

Metal, Maquinaria y Equipo, Material de Transporte:

El sector registró una caída del 4,8% anual en agosto, acumulando un declive del 18,6% en lo que va de 2024. Las industrias operaron al 60% de su capacidad instalada, con un mayor movimiento en los sectores agropecuario y de construcción.

Químicos y Plásticos:

El sector experimentó una significativa contracción del 15,5% anual en agosto, acumulando una baja del 24,3% en 2024. Las industrias operaron al 57,3% de su capacidad instalada, con disparidades en los subsectores, siendo el de pinturas y solventes el más afectado.

Papel e Impresiones:

Este fue el sector más afectado, con una caída del 21,1% anual en agosto. Las industrias operaron al 60,6% de su capacidad instalada, y enfrentaron baja demanda y altos costos operativos, especialmente en el rubro de impresión.