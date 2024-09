Si te hackean el celular, ¿qué tenés que hacer?

El hackeo a cuentas de WhatsApp es algo que hoy por hoy le pasa a cualquiera de nosotros pero realmente existen tips de seguridad para evitarlo que no todos parecen conocerlos y que de estar activos evitarían muchos inconvenientes.

En la jornada del lunes surgió un dato extra-oficial sobre el posible hackeo de los teléfonos personales de efectivos de la fuerza policial provincial.

Atentos a este posible caso InformateSalta buscó la palabra de la Fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, quien dijo que no tenía información al respecto aunque no descartó la posibilidad de una "suplantación de identidad", sin que se llegara a cometerse el delito de estafa.

"Leí algo al respecto pero no tengo noticias al respecto pero si se trató de la suplantación de identidad, que no es delito, el delito es la estafa que se comete después no el hackeo al celular. Entonces debe ser que como se trato de eso, por eso no se hizo la denuncia".

"Nosotros tenemos muchas consultas de las personas que le hackean por llamarlo de alguna manera, que por ahí entendemos todos, es decir, me llaman y a través de engaños logran tener el control de mi WhatsApp, eso se llama suplantación de identidad y nosotros cuando nos hacen las consultas o denuncias, porque mucha gente lo denuncia, le explicamos que no es delito pero le damos las pautas a seguir".

En cuanto a las pautas la fiscal detalló:

Además, Cornejo recordó que también existen estafas y delitos que se dan por redes sociales como Instagram o Facebook entre otras y también páginas de marcas o casas conocidas que están siendo clonadas.

"Marketplace, están clonando mucho las páginas oficiales de locales, que por eso uno tiene que hacer un chequeo"

La Fiscal especialista en Ciberdelito advirtió a través de InformateSalta que todo dato, foto e información que brinde vía internet nos expone:

"DNI, Iris, la voz, datos biométricos, todo es riesgoso, las fotos, todo lo que uno sube es riesgoso, porque estamos poniendo a disposición de infinidad de personas, por más que se tenga filtro, yo subo algo a internet y eso queda ahí y hay mil formas que pueda ser filtrada, vulnerada, estamos poniendo muchos datos personales a disposición, todo dato personal que pongamos a disposición recorre un riesgo. Hay que ser consciente de qué datos estoy dando y a quién".