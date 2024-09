Con la quita de la quinta hora en las escuelas, ¿qué pasa con los colegios privados?

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, anunciaron la suspensión del programa de la quinta hora en todas las escuelas provinciales.

En este contexto, en comunicación con InformateSalta, el titular del Consejo Provincial de Educación Católica, Roberto Suaina, dijo que "el tema de la quita depende de cada institución y su organización".

Roberto Suaina, titular del Consejo Provincial de Educación Católica

"Cantidad no es calidad"

Asimismo, destacó que "siempre tenemos horas de más en algunas materias y las instituciones priorizaron materias específicas: idiomas, robótica y espacios curriculares particulares de cada colegio". También detalló que "la organización institucional que tenemos es el cumplimiento del mandato concreto en relación a cómo se imparten los espacios curriculares en nuestras escuelas".

En referencia a lo que adelantó la ministra de Educación, Cristina Fiore, sobre enfocarse en las áreas de lengua y matemáticas, Suaina dijo lo siguiente: "Totalmente de acuerdo en que hay falencias en matemáticas y lengua. Lo estamos viendo a nivel nacional que realmente hay que priorizar la estructura en comprensión lectora es beneficioso y es un gran problema que estamos teniendo a niveles generales".

En la misma línea, indicó que debe brindarse "una matemática práctica y aplicable a la realidad del día de hoy, hay que potenciar y adecuar las materias a la realidad de hoy en día".

Por último, el referente reflexionó que "cantidad no es calidad, siempre vimos la primera con preocupación". Y agregó que "a veces el tiempo es lo necesario para poder avanzar para contenidos, habilidades y competencias. Si tenemos como rever y potenciar dando o quitando espacios, no me preocuparía en la cantidad, sino en la calidad educativa".