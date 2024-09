Hacía delivery y le robaron la moto nueva: "Tienen que controlar, desvalijar desarmaderos"

Y sí, lo hechos de inseguridad parecen ser los protagonistas de cada jornada y es que no importa si es la ciudad o una pueblo, avanza y acecha a los vecinos.

Una vecina de Campo Quijano, pueblo muy buscado por todos por su belleza y tranquilidad, denunció que fue víctima del robo de su moto nueva desde la puerta de su casa, donde además tienen un negocio de comidas.

Liliana, con mucha bronca y dolor contó. "El viernes a eso de las 22:40 mi hijo volvió de entregar un pedido y dejó la moto en la vereda con la traba puesta. No fue más de un momento que demoró y cuando salió ya no estaba. Unos camioneros nos dijeron que vieron a cuatro adolescentes que se la llevaron empujando a pie, así que llamamos a la policía y salimos todos a buscar",

"Recorrimos las calles de todo Campo Quijano, el río y las rutas hasta las 3 de la mañana buscando la moto y no encontramos nada. Estamos seguros de que la escondieron en alguna casa, no pudo haberse esfumado tan rápido. Hicimos la denuncia pero me da mucha impotencia porque la moto era nueva y tenía los papeles encima, la habíamos comprado con mucho sacrificio para hacer crecer nuestro emprendimiento. Peleamos para salir adelante día a día y no le hacemos daño a nadie."

Por último Liliana recalcó a través de La Llave del Portal, que hace falta mano dura y controles, ya que en ese momento supieron de otras 4 motos sustraídas de la misma forma: "Hoy me pasó a mí y mañana puede pasarle a cualquiera, parece que no tenemos autoridades y los delincuentes hacen lo que quieren. Tienen que controlar y quitar las motos de dudosa procedencia, desvalijar los desarmaderos, y entre los vecinos nos tenemos que ayudar para estar alerta. No mirar para otro lado y albergar ladrones."