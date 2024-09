El “ex de Pampita” abandonó la casa con bolsas de consorcio y un flete viejo

Aunque ninguno de los involucrados emitió palabra sobre la relación, todo indica que el economista Roberto García Moritán se habría separado de Pampita luego de cinco años de relación. Hoy durante la tarde, comenzó la mudanza por parte del economista en una transmisión exclusiva de Intrusos (América).

“Está abandonando la casa familiar” fueron las palabras de Flor de la V mientras se veía un camión de mudanza blanco al frente de la propiedad con la puerta abierta para permitir el paso de los encargados que retiraban las pertenencias del “ex de Pampita”. Así se observaban las bolsas negras de consorcio y un cuadro que fueron subido a bordo de un vehículo viejo, que aparentemente tenía problemas de motor.

La casa que compartían está ubicada en Barrio Parque y, según se cuenta, el economista se llevó sus trajes, papeles y libros en las bolsas, además de algunos electrodomésticos y computadoras. Cuando Moritán salió de la vivienda, fue abordado por un panelista de Intrusos: “Nada para decir, te agradezco muchísimo y guarda la mano”, dijo precavido. Luego cerró la puerta del auto y se fue manejando.

¿Cuál es el aparente motivo de la separación?

Yanina Latorre aseguró en “El Observador” que se trataba de una separación definitiva y destacó que “el viernes a la noche, cuando yo conté todos los actos de corrupción del marido y terminábamos el programa (LAM), Pampita empezó a llamarnos desesperadamente a mí y a Ángel (De Brito), y yo la verdad contestar para que ella me putee, no le contesto”.

También agregó “Yo primero voy a la fuente. Les digo que tengo esa data, que la voy a contar y cuál es su versión. Si no me contestaste, jodete. Después empiezan a llamar ¿y por qué me voy a fumarla puteada? ¿Por qué no tu marido, que te cagó y es chorro?”