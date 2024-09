Casi 53% de pobreza en Argentina: “Subió 12 puntos en un semestre, es inédito”

Este jueves el INDEC dio a conocer el informe de pobreza durante el primer semestre del 2024. El indicador llegó a un preocupante 52,9%, el peor registro en 20 años, según la actualización que se hace sobre la Encuesta Permanente de Hogares.

Al respecto de este dato InformateSalta estuvo hablando con el doctor Jorge Paz, investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la UNSa, quien no desconoció lo fuerte del número, indicando que esto era previsible, como también que el panorama sea aún más crudo.

“Es un dato duro pero, nosotros desde la universidad, habíamos previsto que iba a pasar, era esperable, un dato duro pero no sorpresivo, se lo esperaba por cómo se venían aplicando estas políticas y previéndose el golpe probable de las mismas en la situación social”, comentó primeramente.

Dicho esto y ahondando el dato de la pobreza, Paz recalcó en dos aristas, una es el aumento de la canasta básica del 285% interanual, mientras la otra es que la suba de los ingresos fue del 88%. “Ahí ya tenemos un desfasaje enorme que llevó a esa suba de 12 puntos en un semestre, eso nunca se vio en la historia argentina”, subrayó.

Indicando que, mientras más alta la pobreza, más cuesta revertir la misma, Paz fue pesimista mirando hacia adelante pues al no haber un mayor nivel de ingreso ni redistribución de estos, la economía no crece, complica al empleo y la posibilidad mejorar los niveles de vida. “Esto nos hace prever que esto puede llegar a agravarse al no haber crecimiento y con una inflación del 4% mensual que sigue siendo alta”, apuntó para concluir.

“Salvo la esperanza de la gente, que dice que la situación va a mejorar, no hay indicadores que muestren un indicio de mejoramiento”