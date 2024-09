Conocé la historia del primer abogado guaraní: "No se rindan, el éxito viene a pesar del fracaso"

Pensar en que integrantes de las comunidades originarias de nuestra provincia tiempo atrás podían acceder a una carrera de grado, dado una serie de dificultades, era casi imposible pero con el tiempo fuimos conociendo distintas historias de esfuerzo para conseguir eso tan anhelado.

Esta es la historia de Adrián Amezaya, un joven de la comunidad Tranquitas perteneciente a la etnia guaraníes que se convirtió en el primer abogado de su comunidad con tan solo 1000 habitantes y ubicada a 17 kilómetros de Tartagal. "Vi la carrera y me anoté. Empecé en 2018 pero en la pandemia tuve un reseco de 2 años mas o menos, no podía cursa, en donde yo vivo no hay internet, no hay buena señal".

Durante su cursado de manera virtual contó que "Venía acá a Tartagal, venía al colegio, o molestaba a algún amigo que me abría la puerta de su casa, así que muy agradeidos con ellos".

En cuanto al estudio recordó "Son bastante horas de estudios, cuando empecé 8 horas por día, después iba mejorando. Tengo los compañeros que me ayudaron bastante, me apoyaron mis padres con el apoyo económico después amigos, compañeros, estoy con el doctor Payo., lo conocí en la calle y le pregunté si podía estar en el estudio con él y me dijo que sí".

Sobre su lugar de origen contó "Tranquitas es una comunidad guaraní , chiquita, no tenemos wifi solo datos móviles. Hay profesores, enfermeros, maestro, mis hermanos me inspiraron son de gendarmería y se abrió la competencia en mi familia".

Alentó a los jóvenes a buscar su futuro "Que no se rinda la gente que el éxito viene a pesar del fracaso" cerró por Mosconi TV.