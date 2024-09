Los Pumas van por la gloria en el Rugby Championship ante Sudáfrica

Este sábado no es un sábado cualquiera, al menos para el deporte argentino. Es que lo de hoy excede a una disciplina en particular. No es un día especial para el rugby nacional, lo de hoy tiene tinte histórico para las páginas más doradas de nuestra historia contando todas sus competencias.

Los Pumas tienen ante sus narices la chance de consagrarse campeones por primera vez del Rugby Championship, algo esquivo desde que arrancaron a competir allá por 2012. Pasaron 12 años y un montón de agua debajo del puente. De las derrotas dignas, hazmerreír de los contras, que sirvieron de combustible para tragar tierra, levantar la cabeza y seguir a este presente perfecto.

Desde las 12.05 arranca el sueño: Argentina puede coronarse en el torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur. Sí, esas que antes estaban a años luz, las que se miraban de lejos y que una vez sucumbieron ante el poderío de este equipo. Ya se le ganó Nueva Zelanda en su tierra con récord de puntos jugando los All Blacks de local, también se goleó a Australia con tanteador más abultado en su contra más la reciente victoria a Sudáfrica.

Ahora queda el último paso, complicado por donde se lo mire, un partido que puede decretar un título histórico y se respira como tal. Para eso no solo habrá que ganarle a los mejores del planeta, sino que deberá ser con punto bonus (más de tres tries) y evitar que los locales sumen punto bonus defensivo (vencerlos por más de 7 puntos).

La sorpresa es que el head coach realizó siete modificaciones con respecto al equipo que venció a los Springboks en Santiago del Estero el sábado pasado por 29-28. Los ingresos de Tomás Lavanini en segunda línea, más Santiago Grondona y Juan Martín González en la tercera. Además, Gonzalo García será el medio scrum del seleccionado argentino, en tanto que Matías Moroni jugará de centro y Santiago Carreras lo hará de fullback e Isgró tendrá su bautismo en esta edición.

Los elegidos para ir por la gloria serán: Thomas Gallo, Julián Montoya (Capitán), Joel Sclavi; Pedro Rubiolo, Tomás Lavanini; Juan Martín González, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Santiago Chocobares, Matías Moroni; Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.

Entre los suplentes estarán Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Pedro Delgado, Franco Molina, Pablo Matera, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía.

Sudáfrica retomará su formación repleta de figuras: Aphelele Fassi;Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damian de Allende y Kurt-Lee Arendse; Manie Libbok y Jaden Hendrikse; Jasper Wiese, Peter-Steph du toit y Siya Kolisi (cap); Ruan Nortjé y Eben Etzebeth; Frans Malherne, Bongi Mbonambi y Ox Nché.

Con todo listo, solo queda disfrutar de 80 minutos que pueden ingresar directo en los libros del deporte argentino. Sea cual sea el resultado ya el torneo es histórico. A ese certamen todavía se le puede agregar la frutilla del postre.