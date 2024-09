La ausencia de una joven madre desaparecida hace 17 días es el gran misterio que desvela a toda Salta

Hace más de 17 días que Jéssica Elizabeth Gutiérrez se encuentra en calidad de desaparecida en Salta, a pesar de interminables rastrillajes en toda la extensión del departamento La Caldera, con sondeos de drones, canes entrenados, personal de investigaciones y expertos en rescate. Toda estos mecanismos pasaron por allí, en las arenas de los ríos y en los senderos y rastrojos de la zona.

La impotencia es el sentimiento que embarga a los familiares de Jéssica. Ha pasado mucho tiempo y ninguna pista razonable se halló en la misma cantidad de rastrillajes.

La desaparición de la joven madre tiene dos tiempos definidos: el primero de ellos es cuando se retira de su trabajo, 23.40; el segundo, una hora y 15 minutos después, cuando fue captada por una cámara a la 1 de madrugada, aproximadamente del 11 de septiembre, a pocas cuadras de su hogar, regresando.

Una persona cercana a Jéssica, confirmó que la joven salía normalmente a las 24, pero ese día salió más temprano, aunque la cámara la captó mucho tiempo después, antes de llegar a su domicilio, al que aseguran que nunca volvió, aunque eso no está probado. "Lo que sí está claro es que iba con ese rumbo y ningún can entrenado ni ninguna cámara desdibujó esa trayectoria", remarcó el informante.

En La Caldera no hay rastros de Jéssica, es decir que ella caminando no salió de allí. La familia se enteró recién al mediodía de su ausencia, es decir que fue fortuito ya que lo supieron porque Jéssica no había ido a retirar a sus hijos de la escuela.

Allí descubrieron que fue el padre de los mismos y pareja de la mujer desaparecida quien los acercó en su moto y regresó solo a su casa. El hombre tiene un vehículo además de la moto, que éste apenas fue revisado por la policía en esas horas posteriores, aseguraron los allegados de la mujer.

Según el testigo, la pareja vivía junto a los hijos y no se sabe si él esa noche salió en busca de Jéssica antes que se la viera regresar. Lo que sí se sabe es que esa noche él no la buscó -de madrugada- ni preguntó a nadie sobre ella, y en la mañana tampoco les informó sobre su ausencia.

"Después del mediodía comenzamos toda la familia y amigos a buscarla, y no paramos hasta hoy. Mi duda está en el retorno -dijo la fuente- porque ella al parecer se demoró en llegar a la casa, o sea estuvo en algún lado por unos minutos y no sabemos dónde o con quién o si se encontró con su pareja y después regresó sola", afirmó.

Luego agregó: "Nos pareció raro que su pareja no nos dijera de entrada que Jéssica no había regresado, que no se preocupara por ir a su trabajo a preguntar y que no nos diera oportunidad de preguntarle nada. Más raro aún es que la Policía apenas conversó con él unos minutos, y le dieron toda la posibilidad de hacer lo que hizo".

"Hoy atamos cabos y sabemos que Jéssica pudo incluso haber llegado a casa. Es lo que se podría suponer. A partir de allí, el misterio se ahondó con la muerte de su pareja. Es decir, esos minutos desde las 23.40 hasta la 0.40 podrían tener un testigo impensado", dijo el informante. "Creemos que el auto es clave, que las cámaras deben buscar si el hombre salió de madrugada o muy temprano".

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados para que nos digan que desisten de la búsqueda por cansancio. No; vamos a buscarla hasta el final de los días y si no hay rastros es porque no caminó por cualquier lado. Ella iba hacia su casa y ahí está el asunto. Creemos que puede haber una persona que aporte un dato esencial para la investigación y estamos esperando que nadie calle nada. Jéssica merece justicia y verdad, sea ésta la que fuere. Nosotros estaremos pendientes de todo aporte y agradecidos de tanta empatía con nuestro dolor", sentenció el allegado a la joven madre cuyo destino es hoy el misterio que desvela a toda Salta.