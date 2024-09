Qué dijo Fátima Florez ser acusada de deberle una fortuna a sus bailarines y a un teatro

El productor de LAM (América) Pepe Ochoa contó en la noche del viernes que Fátima Florez fue acusada de deberle una fortuna en dólares a los bailarines del elenco de su show. También adeudaría 20 mil dólares al teatro donde se presentó en Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que habrían decidido retenerle parte de su vestuario como seguro.

Después esas declaraciones, TN Show se contactó con la actriz e imitadora, quien desmintió categóricamente la primicia. “No es cierto. Ya les dejé un mensajito recién a las chicas (las panelistas del programa de Ángel de Brito). No salí al aire porque estaba justo en medio de un ensayo y no podía, pero les expliqué en un texto que eso no es cierto”, aseguró la humorista.

Respecto a su presente en el país norteamericano, señaló: “Ahora estoy en Las Vegas. La semana pasada estuve en Los Ángeles. El lunes me entregan un premio por ser una de las artistas hispanas más conocidas. Eso sería bueno que salga como notas, no mentiras”.

“No es fácil trascender fronteras, bancarse, remarla. Estaría bueno que esa sea la nota: lo que remamos, lo que uno hace a pulmón y los logros. Ayer me hizo una nota espectacular Univisión, para El gordo y la flaca, que no se la hacen a cualquiera. Vinieron especialmente a cubrir mis shows”, indicó la exnovia de Javier Milei.

Y concluyó: “¿Cómo le voy a deber plata alguien, cuando yo soy la artista contratada? Estamos todos en la misma situación. La gente encargada de pagar es la producción, no soy yo”.

Por qué acusan a Fátima Florez de deber dinero

“Abandono de empleados, estafa a empleados. Un famoso artista contrata a un personal y, de repente, las cosas no salen como este famoso quiso. Nunca les pagó, los abandonó. Había una cierta cantidad de funciones. Como no llenaban y todo lo que se decía no existió, deciden irse, y lo que pasó también que es muy interesante: el teatro donde ellos estaban secuestraron ciertas pertenencias”, aseguró Ochoa al dar a conocer la acusación contra Florez.

Después, leyó parte de la denuncia: “Nos estafaron olímpicamente. Hicieron tres shows, no le pagaron a nadie y ahora andan como si nada hubiese pasado. Dejaron todas nuestras pertenencias en el teatro, las cuales la institución ahora no libera porque la productora y esta artista le deben 20 mil dólares”.

Denuncian a Fátima Florez porque le debería una fortuna en dólares a los bailarines de su elenco.

“Nos cancelaron la mitad de los shows que teníamos firmados por contrato. Se borraron sin pagarnos la última semana de ensayo”, indicó Ochoa. En ese sentido, explicó: “Ensayaron cuatro semanas, pagaron tres. Dijeron: ‘te vamos a pagar ni bien empecemos las funciones’ y no pasó”.

Y cerró: “La persona que me está escribiendo dijo que no había más plata, y lo que pasa es lo siguiente: el productor, por un lado, les dijo a los bailarines algo, y a la figura otra cosa, entonces estas personas van a ir contra la figura, porque dijo, en su momento, ‘yo puse la plata’”. /TN