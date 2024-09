“Quedamos literalmente con lo puesto”: El duro momento de unas familias tras un incendio

Durísimo es el presente que están atravesando unas familias, luego que la vivienda donde residían fue arrasada por un incendio que se desarrolló el viernes por la noche en pleno microcentro de la ciudad capitalina, la cual los dejó “con lo puesto”.

Brian Bazán es uno de los damnificados por este hecho quien, en diálogo con Multivisión Federal, contó lo que están viviendo luego de las llamas que se desataron en este domicilio de calle Chacabuco al 480, el cual desde bomberos le consignaron que habría iniciado por un cortocircuito.

“Yo estaba trabajando, me llamó un vecino y me dice que había humo, que no sabía si era de la casa, me vine volando y cuando llegué ya era tarde, no había nada para hacer”, se lamentó mientras agregaba que, en el camino, ya veía el humo desde lejos.

En el domicilio había una casa donde, separados por una pared de durlock, residían dos familias, la suya y la de su hermano. Afortunadamente al momento del incendio no había nadie dentro, salvo una perrita que pudieron salvar.

“Se prendió fuego todo, literalmente quedamos con lo puedo, así que estamos pidiendo que nos ayuden con algo, con lo que pueda, con un colchón, unas frazadas”, dijo el hombre, agregando igualmente ropa para su sobrino de seis años. El número de contacto es 387-2207779 y el alias es brian.axel4 para los que deseen aportar.