“No se callen”: Las palabras de Camila Spears tras la sentencia

Camila Spears expresó su alivio tras conocerse la condena para su ex pareja, agradeciendo el apoyo de su abogado y de su familia. En sus redes sociales la humorista envió un mensaje a sus seguidores, insistiendo a otras víctimas de violencia a no quedarse en silencio: “Nunca pensé que tendría que pasar por algo así, pero quiero decirles a todas que no se callen”; expresó emocionada.

El abogado de Camila también expresó su satisfacción con la justicia valorando que el testimonio de la víctima fue creído. Durante el juicio se logró desacreditar la versión que dijo Luis Alberto Martínez, su ex pareja, donde afirmaba que Spears se había caído de las escaleras. La jueza dictaminó la inmediata revocación del arresto domiciliario del acusado y fue trasladado a la Alcaidía.

Por otro lado, la familia de agradeció el apoyo recibido durante todo el juicio, destacando la importancia de que se haya hecho justicia por Camila y por todas las mujeres y personas trans que han sufrido situaciones de violencia y abuso.

Luis Alberto Martínez, ex pareja de Camila Spears, ha sido condenado a cinco años de prisión por intento de homicidio agravado por el vínculo. El hecho ocurrió en 2023 cuando Luis Alberto tiró por el balcón a Camila dejándola en coma con importantes heridas en todo su cuerpo.