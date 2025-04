Don Lucio Rojas, pulmones heridos por salvar su tierra: una vida al borde del Pilcomayo

Durante las inundaciones de Santa Victoria Este se conoció que entre las viviendas afectadas estaba la de la Familia Rojas, allí donde reside Don Lucio que con sus 86 años se resiste a dejar lo que es su vida, el lugar donde crecieron sus hijos y donde tiene sus animales, por los cuales terminó hospitalizado con una infección pulmonar al intentar sacarlos del agua.

Al Pilcomayo nadie le ayuda, todo pateamos en contra del río

Hoy, mejor de salud y de pie, Don Lucio contó detalles de lo vivido. "Tuve un problema, una infección a los pulmones por salvar a mis animales en las inundaciones, me metí a hacer algo y me pase de rosca. Hice lo que no tenía que hacer, pero es lo nuestro y uno trata de salvar lo que puede. Son muchos años con la misma tarea".

Don Rojas desde sus vivencias y sus años viviendo en Santa Victoria contó que la crecida del río Pilcomayo fue muy brava. "Pasa que al río Pilcomayo nadie le ayuda, todos pateamos en contra del río. Entonces el río no sabe que hacer con su cause. Nosotros sin querer o sin darnos cuenta, los ganaderos especialmente, el ganado baja todos los días a tomar agua y rompe las barrancas del río, cuando crece el río no encuentra su cause y empieza a rebalsar y cada día son menos las barrancas".

Recordó la generosidad del río y la naturaleza en sí, y reprochó el accionar de los humanos. "Es tan generoso con nosotros que nos genera una cantidad enorme de alimentos, el pescado por ejemplo y cada día está más depredado por el hombre, cada vez hay menos porque tiran esas redes polleras con plomo a la vuelta, las arrastran y salen unas mojarritas chiquitas, a las cámaras frigoríficas, eso es un crimen".

Insistió en que el río es un abastecedor, un 'niño guapo' que se está haciendo viejo y le estamos quitando el control y somos los humanos.

Aseguró que permanecerá en su vivienda y en su tierra. "Ese es mi lugar, me llevaron a Córdoba, estuve 30 días y el 31 armé la valija y me vine. Echo de menos mi tierra, la sombra de los árboles, el cantar de las charatas y de todos los animales, ahí pienso dejar mis huesos, que me entierren y se vuelva tierra."

Por último dijo a través de Videotar que hay aborígenes que están con él y lo cuidan. "No me siento solo. Si mañana me dan de alta definitiva pasado mañana me voy para allá, estaban realizándome controles".