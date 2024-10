El fuerte descargo del Juez Parisi, ¿cómo sigue ahora el Jury?

Durante el Jury de enjuiciamiento a Claudio Parisi, Juez de Garantías segunda de Orán, presentó un descargo por escrito acompañado de su abogado defensor, Guillermo Alberto.

En este descargo presentó documentación respaldatoria de lo que sostiene, debe rechazarse. Entiende que no hay prueba cabal de ninguna de las conductas que se le imputan al magistrado.

En el escrito, que cuenta con cincuenta y un fojas, se señalan las causas que el procurador Pedro García Castiella menciona en la acusación.

En sus párrafos finales el descargo señala: “considero que los objetivos que se ha planteado la parte acusadora no solo no se han concretado, sino que, muy por el contrario, ha quedado evidenciado un contexto de gran corrupción policial, con conductas reprochables de miembros de las fiscalías intervinientes, y graves errores a la hora de la toma de decisiones que nos resultan llamativas, pero sobre los cuales no se ha iniciado investigación alguna”.

Refiere en otros puntos a la división de poderes en las democracias y a que sus actuaciones estuvieron también en el Tribunal de Impugnaciones respectivo y en las fiscalías que correspondían, en cada caso.

“En todos y cada uno de los expedientes descriptos en la acusación, el Dr. Parisi compartió criterio con el Tribunal de Impugnación, con el Juez de Garantías N° 1 de Oran, y tácitamente con la fiscalía en las ocasiones en que no impugnaron los actos que hoy se ponen en tela de juicio, y, muy por el contrario, en ninguna de las piezas procesales hoy defenestradas existe un error. Pero cabe aclarar aquí, que si aún existiere un yerro, tampoco tendrían estos la sustancia que amerite la intervención o juicio, señala el escrito.

Más adelante, entiende que la parte acusadora (presentada a principios de septiembre por el procurador Pedro García Castiella) no ha acompañado prueba directa “ni indiciaria” que amerite la remoción de un magistrado. “Para ser más específico, no cuenta con ninguna prueba directa de ninguna de sus afirmaciones, que tan solo genera un marco de conjeturas que deben ser rechazadas en esta instancia, porque se realiza una meritación parcial y antojadiza de diversos actos procesales, pero ocultando o ignorando otros que obligan a dar otro significado al desempeño de Parisi, al frente del juzgado”.

Posteriormente se llevan adelante presentaciones de escritos del juzgado en cada una de las causas en las que está siendo analizada su actuación.

Ahora el jury de enjuiciamiento presidido por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, deberá analizar este descargo y tendrá un plazo de cuatro meses para admitir la acusación en contra del juez de Garantías Segunda de Orán, publicó Nuevo Diario.