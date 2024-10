Marcha federal en defensa de la universidad pública: ¿Qué opinan los salteños?

Esta tarde se llevará adelante la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública, la cual convoca a las 17hs en el Monumento 20 de Febrero a quienes quieran ser parte.

A raíz de esta movilización que se hará sentir en la ciudad de Salta, desde CNN Radio Salta consultaron a los salteños su opinión sobre la medida.

Una maestra de jardín se manifestó en contra de la marcha, ya que considera que no es la forma de llevar adelante al país: “No estoy de acuerdo, para que este país salga adelante hay que trabajar, hay que pelearla desde otro lado, no dejando a los chicos sin clase, hay que levantar a un país fundido, no hay otra que seguir adelante estudiando y esforzándonos el doble”.

Por su parte, otros salteños se mostraron a favor de la marcha, ya que consideran que deben velar por sus derechos: “Estoy a favor porque considero que se está velando por los derechos y logros ganados”, “Siempre a favor de los trabajadores, hay que ir para adelante y no perder los derechos adquiridos”, fueron algunos de los comentarios.

Esta tarde formarán parte de la marcha la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Salta, la CGT, CTA, ADP, agentes de movimientos sociales, jubilados y colectivos de artistas, entre otros.