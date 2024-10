Fue a dejar a un familiar al hospital y chocó: una mujer resultó lesionada

Un nuevo siniestro vial es protagonista en la intersección de calle Aniceto Latorre y Alvear. Un mujer a bordo de una camioneta Ford Eco Sport transitaba por Aniceto Latorre en sentido Oeste-Este y al llegar a la intersección de Alvear fue impactada por un Fiat palio, que circulaba por dicha arterias en sentido Norte-Sur.

La mujer de la camioneta resultó lesionada con politraumatismos y fue derivada a una clínica privada. En tanto una mujer que viajaba como acompañante en el Fiat Palio pidió a las autoridades la instalación de un semáforo y el control del estacionamiento en doble fila, que quita la visibilidad.

Marta Sosa, la acompañante del Fiat Palio contó " Es un familiar que me vino a dejar al hospital, es un accidente leve gracia a Dios pero me gustaría recalcar la necesidad de que la municipalidad vea de poner un semáforo, porque el tránsito es caótico. Muchas veces me toca cruzar caminando y es un peligro, ambas manos estacionados autos, camionetas altas. La gente no es prudente cuando mi familiar estaba cruzando la calle la otra camioneta aceleró la velocidad y la camioneta que estaba estacionada quitó la visibilidad a mi familiar" dijo por El 11 TV.