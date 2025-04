Exceso de velocidad, un factor clave en la cantidad de siniestros por la Circunvalación Oeste

Una constante de los últimos días, por no decir incluso de las últimas semanas y meses recientes, fue la cantidad de siniestros, accidentes, vuelcos y demás situaciones que acontecen en la Circuvalación Oeste de la ciudad de Salta, con episodios que sobrepasan a otros en su gravedad.

Al respecto de lo que ocurre en esa carretera que delimita la Capital, InformateSalta estuvo conversando con Rodrigo Sauma, periodista del observatorio vial Salvemos Vidas quien recalcó cómo la velocidad juega un papel especial detrás de estos episodios

“En toda la circunvalación, el conductor visualiza un campo donde entiende que puede acelerar cada vez más, entonces estos incidentes se dan por exceso de velocidad y ese es un punto a resalta”, aseveró Sauma primeramente.

Si bien rescató que esa carretera permitió descomprimir la gran congestión vial de la zona oeste hacia el centro de la ciudad, sí apuntó que la circunvalación conlleva un peligro pues “el usuario tiende a ganar más velocidad” acorde la transita.

“Volvemos a caer que no respetamos las normativas viales y no valorar la vida”, subrayó el periodista como también que la circunvalación tiene una fama de incidentes viales graves, con vuelcos, despistes, etc, lo cual “muestra a claras que la velocidad es un punto clave” por allí.

Es por eso que, para mitigar este factor, consideró imperioso que se incrementen los controles por la zona. “Hay que hacer controles, también concientización, aquí hay una falla de los usuarios, aquí necesitamos la empatía de la gente y ser más estrictos, con controles, radarización, medidores de tiempo, el scoring, todo para generar un cambio de la cultura vial”, planteó.

“Los conductores están tendiendo a conductas de falta de respeto hacia sus vidas y las de otros”