Senadores repudiaron el veto al financiamiento universitario

En la sesión de la Cámara de Senadores de la provincia se analizó un proyecto de repudio al veto por el financiamiento universitario que se publicó este jueves.

Ayer miles de personas marcharon en todo el país en apoyo a la educación universitaria y gratuita. En Salta la marcha fue con amplia convocatoria.

Al momento de tomar la palabra, el senador por Cachi, Walter Wayar, aseguró que este proyecto al igual que la marcha que se dio ayer, “es para apoyar la universidad pública y para decirle al presidente que está equivocado en la decisión del veto”.

“A Milei no le importa nada, no le importa que el Estado se destruya, se pierdan derechos y las universidades desaparezcan” afirmó el senador provincial. Además, le envió un mensaje a los diputados que se alistan a tratar el veto la semana que viene en la Cámara Baja: “no traicionen a la educación argentina. Y a los representantes salteños les digo no traicionen a la UNSa y que tomen conciencia los que tienen un mandato dado por el pueblo salteño”.

Por su parte, el representante por Chicoana, Esteban D’Andrea, expresó que es necesario pelear por fondos para la educación. “Esto es un punto que nos une, ante tanto que nos desune. Empujemos para que la inversión en educación sea grande de verdad” agregó.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y repudia el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario.