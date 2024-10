Marley blanqueó la verdad de su romance con Rocío Marengo

La reciente denuncia que cayó sobre los hombros de Marley por presunta corrupción de menores ha puesto el foco sobre el conductor estrella de Telefe. Si bien siempre ha tenido la postura de ser muy hermético sobre su vida privada, en esta oportunidad sintió que las acusaciones que cayeron sobre él fueron injustas y rompió el silencio.

En medio de su descargo, Marley habló por primera vez de su sexualidad y reveló un dato desconocido de su romance con la modelo: Rocío Marengo. En un mano a mano que sostuvo por estas horas en LAM, el presentador blanqueó su situación.

Y es que nunca negó su relación con Adrián Alfredo Molina, el hombre que lo denunció ante la Justicia y que de hecho se prestó a un mano a mano con Intrusos por estos días. Sin esconderse, el conductor de Survivor: Expedición Robinson habló de su homosexualidad, algo que nunca antes había dejado expreso

De hecho, sobre los motivos por cuales finalizó su vínculo con Molina, reveló: “Terminó porque yo no estaba seguro de lo que quería. Sinceramente, te voy a contar una infidencia o no sé, de inmadurez mía, quizás. Yo estaba muy inseguro con el tema, entonces yo digo ‘quiero ver de salir con una chica’ y salí con una chica después de él”.

En ese momento, Ángel de Brito le preguntó si esa chica era famosa, recordando que el denunciante mencionó nombres como los de Rocío y Carolina Peleritti. Ante esto, Marley advirtió: “¿Carolina Peleritti? No, ni la conozco, me la habré cruzado en un pasillo. Marengo sí, pero eso fue también parte de mis intentos de tratar de ir por el carril que tenía que ir”.

Fue entonces cuando explicó que tuvo un romance con una mujer que no era del medio. “Ahí salí un tiempito con una chica, pero no era conocida, y ahí es donde él me dice ‘prendo la tele y te veo. Me quiero ir a Estados Unidos”, reveló el conductor de Telefe.

Más allá del revuelo que se armó alrededor de Marley y esta denuncia, el dato de su romance con Marengo fue algo que llamó poderosamente la atención de todos, sobre todo por lo que se reveló por estas horas. Hoy tanto el presentador como la modelo son grandes amigos, manteniendo una excelente relación y cálido ida y vuelta.

De hecho hace unos años, en una de las emisiones de Por el mundo, ambas figuras compartieron un viaje y se divirtieron con diferentes anécdotas de su noviazgo fallido. “No quiero quedar como cursi, pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta. ¡Acá!”, dijo la modelo sobre el regalo que en algún momento le hizo él. /Paparazzi