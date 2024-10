Más repercusiones por la domiciliaria a Rosa Torino: "Se olvidan de los que sufrimos"

El ex cura Rosa Torino recibió de la prisión domiciliaria, una primicia que dio InformateSalta y que hizo eco en la sociedad inmediatamente tras la publicación por nuestro medio del beneficio que recibió .

Carla Morales Ríos es sobreviviente de abuso sufrido por parte del ex cura Emilio Lamas, caso en el que la justicia decidió dar lugar a la prescripción.

Consultada en El 10 sobre lo que genera enterarse del otorgamiento de este beneficio de arresto domiciliario, dijo que como promotora y defensora de derechos humanos le parece terrible: “Atrás hay muchos sobrevivientes de estos curas abusadores y cuando leo el fallo, se habla mucho de como él sufre, pero se olvidan de nosotros que muchos siguen sufriendo, con secuelas”.

En el momento en que se enteró de la domiciliaria para el ex cura Rosa Torino, dijo que le generó mucha bronca, dolor y pena porque mucha gente se expuso para que se juzgue de la debida manera, para que después por sus condiciones físicas le otorguen el beneficio.

Puso en tela de juicio el accionar de la justicia que vuelve a revictimizar a los sobrevivientes, quienes ya pasaron por un proceso donde tuvieron que exponer lo que les ocurrió: “Hace falta que los jueces vuelvan a estudiar”.

Hizo hincapié que las decisiones de la justicia, como en esta oportunidad o la prescripción del caso Lamas, le sorprenden, ya que ve que no pueden entender el proceso que se atravesó: “Es una forma de amedrentar, de decir no hablen porque nosotros como jueces vamos a dar lugar a prescripciones y a todo para no condenar. Es una forma de que nos callemos”.

Mencionó también el proceso engorroso y desgastante que es trabajar con la justicia, donde las víctimas terminan siendo personas pobres por la cantidad de acciones que tienen que llevar adelante: “Estamos buscando el dinero para comer y no para sanar” sentenció.