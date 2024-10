El huracán Milton, ¿impedirá viajar a la Selección Argentina?

Con el regreso de Lionel Messi, la Selección Argentina se entrena en Miami, con vistas al partido del jueves ante Venezuela, en Maturín, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, dio una conferencia de prensa este martes y dejó sus sensaciones de cara a lo que viene para la Albiceleste, con más de un contratiempo.

Según indica el medio ESPN, el entrenador no dejó de lado las implicancias que genera el huracán Milton, que tiene en vilo la zona de Florida, Estados Unidos. "Habíamos pedido poder viajar hoy (martes), pero nos negaron por el huracán y el viaje sería el miércoles. No se puede ir directo a Maturín, hay que hacer escala en Colombia. Sería casi imposible salir el mismo jueves", manifestó.

A esto agregó que el viaje "no depende de nosotros. Lo más importante es la salud de la gente. No se puede uno aislar de lo que pasa afuera, por la salud de todos; se protegen al irse de sus casas. Es algo nuevo, diferente para nosotros, a lo que no estamos acostumbrados. Estamos alertas. Pueda ser que sea solo algo pasajero", destacó el entrenador de la Albiceleste campeón del Mundo y bicampeón de América.

Ya sobre el equipo que saldrá a la cancha, el DT manifestó: "Veremos si Alexis (Mac Allister) llega al primer partido, si juega o no. Ahora está difícil, trabaja diferenciado, ojalá que pueda llegar bien; viene cargado de partidos y esperemos no perder a más jugadores. Y Germán pudo viajar tras la molestia sufrida en River. Siempre preferimos que no tengan un riesgo si vienen. Pezzella está apto para jugar", agregó.