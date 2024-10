En asamblea, alumnos de la UNSa definirán la continuidad de la toma

Luego de conocerse la aprobación al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario, alumnos de distintas universidades públicas del país decidieron tomar los rectorados locales, a lo cual se sumó el paro nacional para hoy en las universidades.

Esta medida de fuerza la llevaron adelante también los alumnos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), decisión que surgió desde estudiantes de la Facultad de Humanidades, a la que se fueron sumando compañeros de otras facultades como Naturales, Exactas, estudiantes de terciario.

Esto lo comentó María, delegada, a Multivisión Federal, quien aclaró que llevarán adelante una asamblea interclaustro, por lo que compete a toda la comunidad universitaria no solo a los estudiantes, la cual se convocará a las 16hs. para definir como continuará el plan de lucha.

Ante el veto de la ley y las declaraciones del vicerrector que afirmaba que la universidad no llegaría a fin de año de aprobarse, los estudiantes vieron la necesidad de organizarse para defender la educación pública, a la universidad, la cual garantiza la formación de muchas personas.

“Mentira como dice Milei que acá hay clase media, muchos compañeros vienen con todas las ayudas posibles, con todo el esfuerzo desde las familias trabajadoras, en nombre de todos esos compañeros estamos acá plantando bandera” dijo la delegada.

Desde Adiunsa apoyan con materiales para sostener la medida entre termos y colchas, además del anuncio de la adhesión al paro nacional para este jueves, se sumaron gremios APUNSa y FATUN.

“Vamos a seguir charlando sobre las medidas de lucha porque esto seguramente no se resuelva como no se resolvió ayer (…) vamos a seguir en las calles porque no podemos permitir que el gobierno nacional avance contra este derecho elemental”.

Votación en diputados

Consultada por la votación de los legisladores salteños, dijo que la palabra que resuena es traición, ya que muchos de los que votaron a favor son graduados de una universidad pública: “Que voten contra ella me parece una inconsistencia e incoherencia”.

“Queremos denunciar a todo ese sector que regaló la universidad y la puso a disposición de política de privatización y de arancelamiento”.

Aclaró que la universidad de Salta, se audita doblemente todos los años tanto interna como externamente a partir de los organismos que dispone el Congreso de la Nación para saber la administración de los fondos: “El hecho de que el gobierno nacional no difunda o ni esclarezca no tiene que ver con que no se audite”.

“El desafío hacia delante es construir un movimiento estudiantil docente y no docente, un movimiento universitario que defienda la educación y la universidad, tiene el desafío de desmentir todos estos argumentos que son falaces” finalizó.