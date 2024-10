Yolanda Vega y su ausencia en la votación: “Estoy sufriendo el cambio climático”

La diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, de Innovación Federal, justificó su muy cuestionada ausencia en la votación de ayer sobre el financiamiento universitario alegando un cuadro virósico.

Según dijo, eso le impidió ir y permanecer en la sesión donde no se logró hacer caer el Veto de Milei al financiamiento universitario: "No pude estar en el inicio de la sesión porque estaba descompuesta, con mareos y vómitos", relató Vega, en diálogo con Oscar Correa en FM Aries, donde explicó que, a pesar de intentar participar, su estado de salud le jugó una mala pasada.

Vega detalló que logró asistir al recinto pasado el mediodía, pero que sus síntomas empeoraron con el transcurso de la jornada. "Ingresé alrededor de las 12:30 y estuve más de una hora sentada. Pero la congestión y el frío del aire acondicionado me hicieron sentir peor; me faltó el aire y me puse morada y fría", afirmó la legisladora, quien tosiendo en la entrevista agregó que tuvo que retirarse nuevamente para recibir asistencia médica.

“Soy alérgica y estoy sufriendo el cambio climático”, se excusó la legisladora. “Hoy debería estar internada”, agregó. Además culpó al aire acondicionado del avión.

A pesar de su intento por regresar al recinto, la diputada se vio obligada a retirarse de manera definitiva. "Me hicieron una asistencia respiratoria porque se me cerró la garganta. Ya llevaba más de una semana con antibióticos y no pude resistir el clima tan frío del lugar", sostuvo Vega, destacando que su cuadro de salud se había agravado en los días previos a la sesión.

Finalmente, la diputada reconoció que no esperaba que la votación ocurriera tan pronto. "Nunca pensé que la votación se haría tan rápido. Estaba con la doctora cuando comenzaron, y no pude regresar a tiempo", explicó Vega, quien lamentó no haber podido participar votar en en contra del veto al financiamiento universitario.