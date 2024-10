¡A ayudar! Brian necesita reunir $4 millones para seguir viendo y poder estudiar

Brian Santa Cruz es un joven oranense de 19 años, que busca la ayuda de todos los corazones solidarios salteños. El joven fue diagnosticado con queratocono, miopía y astigmatismo, cuadro de salud que se agrava, y de a poco lo va limitando para llevar adelante su vida habitual.

El joven actualmente esta estudiando el profesorado de Biología, además trabaja para solventarse. Estas actividades se le va volviendo más complicadas al no tener su vista en buenas condiciones. Consultando a especialistas, pudo conocer que existe una operación que podría ayudarlo, pero al no tener obra social y su madre trabajar de empleada doméstica, no tiene los recursos para pagar la intervención que asciende a $4.400.000 y se practicaría en Salta capital.

Gabriela Santa Cruz, madre de Brian explicó el diagnóstico de su hijo: "Nos dijo el doctor que se le están deformando las corneas, si no se opera tendría que ir a un trasplante de córneas. Tenemos que recaudar $4.400.000 que es el costo de la cirugía en Salta".

La señora contó que al principio pensaron que solo necesitaba anteojos: "Ya venimos desde Junio porque pensamos que era un control de rutina, para los anteojos y mediante estudios el doctor nos dio el diagnóstico".

Para quienes quieran ayudar a Brian a sustentar su operación como así también la permanencia en Salta post operación, pueden hacerlo a: Alias: Bryansc.3. (Mercado Pago) o comunicarse con el joven al 3876-695838.