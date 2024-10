¿Karina competirá con Cristina?: El Gobierno avanza en su armado y piensa en candidaturas sin el PRO

Aunque la tensión se ha intensificado en las últimas semanas, Javier Milei no descarta su intención de lograr un pacto con Mauricio Macri y establecer una amplia coalición electoral que derrote al kirchnerismo, con el objetivo de, según comprende, poner fin al liderazgo de Cristina en la oposición. El Presidente siempre ha sido el principal promotor de una coalición con el PRO y de esta manera lo propuso en diversas etapas de estos diez meses de mandato.

Sin embargo, su equipo, el "triángulo de hierro" conformado por su hermana Karina Milei, secretaria General de Presidencia, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, se esfuerza en garantizar que La Libertad Avanza posea candidaturas propias a nivel nacional. “No podemos depender de (Mauricio) Macri y no se trata de que no queremos dar lugares o cargos: ¿Y si a él no le conviene jugar con nosotros, qué hacemos? Hasta ahora fue muy claro que no quiere fusión”, aclaran en Casa Rosada.

La táctica oficial no solo se centra en asegurar los votos en los 24 distritos, sino también un equilibrio preciso en la selección de los candidatos.

“El objetivo es tener cuadros propios listos para competir y representar las ideas de la libertad pero que también tengan la capacidad de entender que pueden tener que sacrificar sus lugares en pos de la estrategia nacional. Y que nadie está por encima de la causa”, razonan en lo más alto del oficialismo.

La mención no solo se relaciona con la posibilidad de un pacto formal con el PRO: la conversación con los gobernadores que no son partidarios del KIRCHNERISMO podría derivar en acuerdos de distrito en distrito con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de bancas posibles en el Congreso.

Además, se presenta el diagnóstico y la autocrítica por el armado del año anterior: durante la campaña presidencial, donde se otorgaron concesiones a líderes en diversas provincias que, tras la llegada de Milei, emergieron en la oposición. Fue una construcción provisional que en LLA no quieren replicar pero justifican: “No había otra opción, agarramos los dirigentes que podíamos en ese momento y no teníamos partido propio”.

Actualmente, el panorama es distinto. En el Gobierno saben que unirse a LLA ofrece un atractivo distinto, pero también saben que los aspirantes libertarios son monitoreados detenidamente y que las demandas hacia los legisladores, en sus bancos, son más elevadas. En varias ocasiones, se oyó al líder estatal reprochar los focos de rebeldía de la tropa y las rebelión que experimentó el bloque LLA.

El caso emblemático es de la mendocina Lourdes Arrieta, que llegó a desafiar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y denunció penalmente a sus propios compañeros antes de ser echada de la bancada. Hay un antes y un después de ese episodio.

“Los 24 que encabezan las listas y los (16) candidatos para el Senado tienen que ser presentables y pasar todos los filtros, porque los van a mirar con lupa y ahora no hay excusas”, argumenta un operador libertario. “Todavía no se habló de nombres”, agrega.

Para garantizar esto, Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, progresa en los escenarios partidarios. Su agenda, al igual que la de su primo Martín y la de Karina Milei, se encuentra repleta de actividades y temas políticos hasta fin de año.

El viernes se llevó a cabo el desembarco en La Plata siguiendo esa línea: fue el lanzamiento oficial en el territorio de Buenos Aires, donde se edifica el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Este sabe que en la Provincia se dará el inicio de todas las batallas: “Tenemos que hacer un trabajo enorme para garantizarle la mayor gobernabilidad al Presidente en 2025”.

Lo expresó en compañía de Karina, quien actuó como la oradora principal. No es un hecho casual: existe un sector de LLA que aspira a ser la candidata en el distrito más importante del país. Ella no proporciona indicios pero tampoco descarta las especulaciones. Un duelo de apellidos Milei-Kirchner, si Cristina entra en juego, es una oportunidad que en el ámbito político no desean desaprovechar.

El armado a nivel nacional, afirman, está asegurado. Se establecieron convenios para incorporar sellos -incluyendo el cambio de nombre- y prevenir procedimientos complicados en diversas provincias. Los registros en Catamarca, Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego ya se encuentran actualizados. Y se realiza un trabajo a gran escala en la elección de autoridades, que, de todas formas, no necesariamente serán los elegidos. “Van a tener la lapicera, pero todos dependemos del Presidente”. Ahí es donde juega el poder de veto de Karina y la mano siempre presente de Caputo.

El estratega presidencial, si Karina opta por no participar en la competencia, sería el diputado José Luis Espert. Milei mismo lo incluyó en la lista de partida.

En la Ciudad, Manuel Adorni es el líder absoluto para el Senado, quien en esta etapa desempeña un papel más relevante que el de portavoz: se sitúa en la mesa política y es oído por el tridente de autoridad.

A pesar de que ella misma descartó la posibilidad de competir, Patricia Bullrich es la misiva que afirman conservar en el Gobierno como medio de presión sobre el PRO: consideran que incluso en un escenario donde Mauricio Macri, contra todos los planes, optara por defender su bastión, la ministra de Seguridad podría ponerlo en riesgo. /Clarín