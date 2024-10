Francos: “Milei no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei “no le tiene miedo a nada y no le preocupa que el Presupuesto no se apruebe”, se refirió al conflicto con las universidades por el veto a la ley de financiamiento al sector, y advirtió que para el Gobierno “el cepo no es un problema”, ya que tendrá “una salida bastante natural y sin riesgos”.

Con el oficialismo fortalecido tras una semana de éxitos políticos y económicos, el funcionario recibió a Infobae en su despacho en la Casa Rosada y brindó una entrevista que abordó una amplia diversidad de temas, desde el blindaje logrado en Diputados al segundo veto -universidades y a la reforma jubilatoria-, el vínculo con Mauricio Macri y el PRO, la intención de Cristina Kirchner de asumir la conducción del PJ y las tensiones en el oficialismo.

Dio por superadas las discusiones que tuvo con el asesor Santiago Caputo -que forma con la secretaria General, Karina Milei, el “triángulo de hierro” de Milei-, se refirió al vínculo del primer mandatario con la vicepresidente Victoria Villarruel y condenó los episodios de violencia política que se vivieron esta semana en la calle: “Lo que deberíamos buscar es no generar violencia de un lado ni de otro. Generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina”.

En la misma entrevista, Guillermo Francos confirmó la intención del Poder Ejecutivo de transferir los hospitales nacionales a las provincias, una decisión que abrirá otro frente de conflicto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el principal afectado, debido a que la mayoría están en su distrito.

Principales definiciones de Francos

1- El Gobierno no piensa que el cepo sea un problema. La economía se va ordenando por la caída fuerte de la inflación y la baja de los distintos tipos de dólares. La salida del cepo va a ser una salida bastante natural, no va a haber ningún riesgo para el país por falta de dólares.

2- Somos una “re minoría” en el Congreso y puede ser que no tengamos el número para aprobar el Presupuesto y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior, tampoco nos asusta.

3- Javier Milei no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa y espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos “vamos a gobernar de esta forma”.

4- No se está discutiendo sobre los salarios de las universidades solamente. En realidad lo que se está discutiendo es el poder del Gobierno para imponer como política el equilibrio fiscal. Desde una posición de minoría hemos sido capaces de responder a los embates de la vieja política en contra de las decisiones del Gobierno.

5- Pareciera que esto es una especie de movimiento político contra el Gobierno, no a favor de la educación pública. Se toma una bandera con la intención de generar una erosión del poder político del Gobierno. Pero el Gobierno ha demostrado que no solamente tiene convicción, sino la fortaleza de sostener esa convicción.

6- Para hacer crecer la economía y desarrollarnos tenemos que demostrar que tenemos poder político para impulsar una transformación en Argentina, que comienza por hacer todo lo contrario que se hizo antes y comienza por el equilibrio fiscal.

7- La salud tiene que ser de las provincias. No tiene sentido que la Nación tenga hospitales. Hay que pasárselos a las provincias y que se hagan cargo.

8- Macri ha jugado bien siempre, nunca ha jugado en contra. Macri es un aliado natural que nos critica, aunque decirle al Gobierno que le falta gestión es un poco liviano. Esa generalización la debato a muerte.

9- Mi opinión personal es que con La Libertad Avanza y el PRO debiéramos ir a una coalición que muestre un proyecto político común. Somos organizaciones políticas que compartimos en algún punto un electorado común.

10- Cristina Kirchner es el pasado, sin dudas. De los últimos 20 años, 16 años ella ha sido poder político en la Argentina. ¿Es mucho, no?

11- Como rival me encantaría cualquiera, CFK o Kicillof, porque significa un antagonismo político muy importante y poder debatir dos ideas totalmente diferentes: una idea populista, estatista, que ha fracasado, contra una idea de libertad económica que nunca hemos podido terminar de implementar.

12- Con Santiago Caputo tuve algunas discusiones sobre distintos puntos de vista que son normales en un gobierno. Pero yo tengo una excelente relación con Santiago, no tengo discusión.

13- Con respecto a Malvinas, la Vicepresidenta tiene hace tiempo una posición que -más allá de declamar derechos- nunca ha dado resultados en la práctica. Ella expresó una posición personal, la posición oficial la expresa el Presidente. La relación de la vicepresidenta con el Presidente es una relación normal.

14- El agravio, el insulto y la violencia no conducen a nada. Deberíamos buscar no generar violencia de un lado ni de otro. Generar este tipo de confrontaciones no sirve, no ayuda a la Argentina. /Infobae