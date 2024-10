Fortalecido tras el aval al veto, el Gobierno inicia a discutir la Ley Hojarasca y avanza con el Presupuesto

En el medio de una agenda cargada de actividad parlamentaria, que se va intensificando con la presentación de nuevos proyectos, el Gobierno tiene previsto inaugurar esta semana la mesa política con los aliados legislativos para tratar de garantizarse el apoyo de otros bloques antes de que las discusiones lleguen al Congreso.

Con el Presupuesto en pleno debate de comisiones y una de las iniciativas de Ficha Limpia lista para tratarse en el recinto, las autoridades nacionales anunciaron el envío de la esperada "Ley Hojarasca", que plantea la eliminación o reforma de decenas de normas vigentes y que datan de distintas épocas.

Se trata de un texto en el que estuvo trabajando desde su llegada al Gabinete el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también fue el autor de gran parte de la Ley Bases original.

De acuerdo con lo que anticipó el propio funcionario en las redes sociales, a lo largo de los siguientes días se irán explicando algunas de las medidas que se buscará derogar y que provienen de los gobiernos constitucionales de Isabel Perón; Juan Domingo Perón; Néstor Kirchner; Agustín Justo; Raúl Alfonsín; Arturo Illia; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Cámpora.

Otras normativas, en cambio, fueron aprobadas durante las dictaduras de Agustín Lanusse; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Reynaldo Bignone; Edelmiro Farrell; José Uriburu y Raúl Lastiri.

Como un primer ejemplo, Sturzenegger compartió un gráfico en el que mostró nueve de las leyes que intentará borrar, entre las cuales están la 14.034, que prohíbe la defensa de los derechos humanos de argentinos en foros internacionales; la 20.120, que habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos; la 22.875, que le permite al Poder Ejecutivo exigirles a empresas privadas la relocación, y la 22.964, sobre el confinamiento forzoso de enfermos de Lepra.

Mientras esta iniciativa recién empieza a ser impulsada, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que encabeza José Luis Espert, ya se convocó a una nueva reunión para el próximo martes, para seguir analizando el proyecto que el propio presidente Javier Milei presentó semanas atrás en el Congreso.

Para esa jornada, está previsto que expongan, primero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANSeS, Mariano de los Heros, después, que se sumarán a una lista de varios integrantes del Gabinete que fueron y seguirán yendo al recinto para defender la fórmula propuesta por el jefe de Estado.

No obstante, en la cúpula libertaria insisten en que, si bien tendrían, en principio, los números como para aprobar la rendición de gastos del 2025, tampoco les preocupa que el Congreso se la rechace, ya que eso les permitiría prorrogar una vez más la ley de noviembre del 2022 (que fue la última que se sancionó, ya que Alberto Fernández no discutió una nueva en el 2023, por estar en pleno año electoral).

En Balcarce 50 reconocen que se trata de una negociación muy extensa, que "podría demorar entre tres y cuatro semanas más para alcanzar dictamen", lo cual dependerá también de si el resto de los espacios buscarán o no incluir modificaciones en el financiamiento universitario previsto, tras el veto presidencial a la ley que establecía un aumento para los docentes.

El Gobierno se prepara para enfrentar una intensa agenda legislativa

"Si la oposición quiere sacar dinero de cualquiera de los gastos que no están indexados, para dárselo a las universidades, nosotros no tenemos ningún problema. No habrá plata para la obra pública, para la seguridad o para la defensa, será decisión de los diputados. La única condición es que, al final, la cuenta siga dando cero (de déficit)", remarcó una figura muy cercana a Milei.

En este contexto, este lunes se realizará una nueva reunión de seguimiento legislativo en Casa Rosada, con los bloques aliados al oficialismo, principalmente el PRO, liderado por Cristian Ritondo, y el MID, encabezado por Oscar Zago, que esta vez no podrá asistir por encontrarse fuera del país.

Además de Sturzenegger, está previsto que esté en este encuentro el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que algunos de los participantes esperan que también aparezcan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el influyente asesor Santiago Caputo, principales figuras del Gobierno.

De esa manera, el Poder Ejecutivo daría por inaugurada la flamante "mesa política" que se comenzó a organizar a partir del reclamo de los sectores dialoguistas de incluir en las conversaciones que se dan en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, a personas con mayor poder de decisión.