Moreno desconoció a Monges: "No era ni empleado ni amigo ni nada, él chapeaba amistades"

Siguen las repercusiones del video que muestra a Darío Monges, el sujeto que apareció muerto dentro de un auto, visitando al peligroso narco Cristian “El Gringo” Palavecino antes de ser asesinado por sicarios.

Al respecto del video el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, habló con FM Ya donde se distanció de Monges, quien lo mencionó entre otros políticos que éste aseguraba conocer. Al contrario, el jefe comunal se desligó de una relación estrecha o directa con él, recalcando que incluso meses antes que lo hallaran muerto, había cortado comunicación.

En la charla con el medio citado, Moreno espetó que Monges trabajó con su hermano Mario, ex legislador, “pero nunca trabajó ni en la Municipalidad ni en el Foro del Intendentes; no era ni empleado ni amigo ni nada; lo conocía al tipo pero no conocía ni su casa”, aseguró.

No obstante mencionó que Monges “tenía un carácter especial, conocía a mucha gente”, incluso que los vecinos lo buscaban para que les facilite o agilice trámites.

“Yo no tenía mucho diálogo con él, y al Foro, habrá ido una o dos veces”

En este punto, subrayó que ese carácter lo notó cuando apareció con un auto nuevo, luego con una moto. “Le dije a Mario ‘mirá, este chico está en algo raro’”, recuerda que le comentó a su hermano.

Sobre la mención que hizo el sujeto en el video con Palavecino, Moreno lo consideró que era parte de su carácter pues “él chapeaba y decía que me conocía, que conocía a todo el mundo; son esas personas que conocen gente y van tocando puertas y van abriéndolas; él chapeaba amistades, pero no llegamos a tener ninguna relación ni amistad”, sentenció.

“Cuando muere, seis meses antes ya no hablaba ni tenía mensajes con él”