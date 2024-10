Abel Cornejo negó conocer a Monges y aseguró que “le sobra coraje”

Tras la viralización del video en donde Darío Monges en un encuentro con “El Gringo” Palavecino, nombra a Benjamín Cruz y Abel Cornejo, este último salió a responder sobre su versión de los hechos.

En declaraciones en Infinito, Abel Cornejo, sostuvo estos momentos “está más vigente que nunca aquella nota que envió el 8 de junio de 2022” en donde se alertaba al procurador Pedro García Castiella por las visitas de Monges al penal.

Para Cornejo, en estos momentos hay una campaña de desprestigio en contra de él y de muchas personas que están dando lucha contra el narcotráfico. “A mi Monges no me conocía y que lástima que no viva para contar las cosas” afirmó.

“Nunca se menciona la nota que presenté y las declaraciones de los padres de Monges que los últimos tiempos estaba nervioso e intranquilo. Él le decía al padre que no quería ir porque lo recibían con personas encapuchadas” afirmó el exministro de Seguridad. En los videos difundidos se puede ver a personas con el rostro cubierto y fuertemente armadas custodiando a Palavecino.

“Anuncie hace un año lo que está sucediendo en Orán, fui el primero en investigar a los Castedo, fui el primero en tener la investigación de Liliana Ledesma. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, camino por calle y que pase lo que tenga que pasar” relató Cornejo.

El exministro también cuestionó a quienes han salido a pronunciarse los videos vinculados a Monges. Les pidió terminar con la hipocresía de quienes se llenan la boca hablando. “Escucho las opiniones y les digo que no se hagan los puros” cuestionó.

“Tiene que haber una respuesta integral al narcotráfico. No tengo miedo y me sobra el coraje para dar la cara” aseguró en relación a los cuestionamientos que ha recibido en su contra.