Vendía fotos de compañeras desnudas con IA: "Se debe proteger la integridad de las niñas"

Fue noticia lo ocurrido en Buenos Aires, donde un adolescente de 15 años vendía fotos de sus compañeras de colegio desnudas, imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA), estimándose al menos 22 estudiantes afectadas por esa situación.

¿Qué entender del caso? Al respecto la fiscal Sofía Cornejo, de la Fiscalía de Ciberdelitos, estuvo charlando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó las implicancias de la cuestión y hasta recomendó a los padres cómo actuar ante estos hechos.

Primeramente enfatizó en la IA, respecto a que ésta es “una herramienta informática, tecnológica y hasta científica que, con métodos automáticos, tiene la capacidad de aprender para dar un resultado” según cómo la vaya programando el usuario.

Aquí indicó que “todo depende de cómo se la entrene; como sirve para cosas buenas y es útil, también se la usa para estas conductas como la que se conoció, donde hay varios casos en que se desnudaron a mujeres”, indicó la fiscal.

Ya sobre la cuestión penal, dijo que “aquí lo que se debe proteger es la integridad y la protección, en este caso de mujeres, de niñas”. También apuntó a que, si se venden este tipo de imágenes, “es porque hay un mercado que las está consumiendo, por eso en Argentina se pena al que difunde y al que tiene” ese material.

Como recomendación a padres sobre esta situación, primero dijo que el enojo es normal pero no debe ser con los chicos porque ellos son las víctimas; luego “deben venir a la Justicia, no borren nada, aunque les de vergüenza la foto no la deben borrar, esas son las huellas que nos permiten llegar a quienes están detrás”.

“No hay que desesperarse, los padres deben hacer un click para entender cómo viven los chicos el internet, solo así podremos ayudarlos”