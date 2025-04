Récord de juicios por accidentes laborales, ¿qué ocurre en Salta?

Durante el primer trimestre del 2025, el Sistema de Riesgos del Trabajo sumó 25.621 nuevos juicios, algo que de mantenerse podría llevar el total anual a 132.000 demandas, presentando un récord histórico superando a los 130.700 del 2017 que motivó una reforma legislativa.

Actualmente con una nueva reforma laboral dictada por la ley Bases que impactó sobre el periodo de prueba, entre otros cambios, hay una “oleada” con segunda reforma donde se tocarían otros temas, comentó el abogado laboralista, José San Martín.

En diálogo con CNN Radio Salta, hizo hincapié en la necesidad de una reforma laboral poniendo discusión en el tipo de reforma, si es regresiva en contra de los derechos de los trabajadores o no.

Una reforma sindical, de convenios colectivos de trabajo son necesarias, ya que deben adaptarse a el contexto actual donde la IA y las nuevas plataformas de trabajos se deben analizar.

Señaló que el crecimiento de los juicios a las aseguradoras de riesgo de trabajo son una excusa para realizar modificaciones al régimen normativo: “Pareciera ser que los abogados y trabajadores reclaman por sus derechos, por ahí no va el camino”.

Se refirió especialmente al contexto laboral de Salta, ya que cuenta con el servicio médico del Poder Judicial, siendo una provincia exportadora de juicios: “Aquí vivimos muy pocos juicios y la mayoría se iban a la Capital Federal porque los abogados llevaban ahí los juicios con los domicilios legales de las aseguradoras”.

“Salta nunca tuvo problemas de litigiosidad y no lo tiene”.

“A nivel nacional todas las reformas que se hicieron al sistema de riesgo de trabajo tuvieron justificativo de acabar con la industria del juicio, con los juicios que se inician” comentó San Martín.

Este aumento mencionado a nivel nacional no se da en la provincia, ya que Salta no presenta demanda por enfermedades profesionales mientras que el mundo más del 30% de los reclamos son por enfermedades profesionales: “En Argentina somos todos superhéroes y nadie se enferma por su trabajo o se reclama poco y lo que se reclama no se afecta”.

Las comisiones médicas que controlan estos casos actualmente tardan hasta 30 días en resolver y el reclamo para determinar la incapacidad, y el pago de la indemnización tarda entre 8 a 9 meses.

“Si la ART haría las cosas bien, yo no tendría trabajo. Cada trabajador tiene sus necesidades”.

A las actualizaciones de las indemnizaciones que se mencionan en la reforma, las tildó de mentiras, ya que las correspondientes a riesgo de trabajo son lineales mientras que la inflación es acumulativa, prefiriendo los empleadores ir a juicio, ya que al momento de pagar el monto esta desactualizado.

Principales causas de juicio laboral

Falta de pago de salario.

Estar incorrectamente registrado.

Cobrar menos de lo que corresponde con el Convenio Colectivo de Trabajo.

Al enfermarse se dan con que el trabajador no paga la obra social.

Se accidentó en el trabajo y no tiene ART.

Se accidentó y está registrado la mitad de mi sueldo.

“Salta en relación a accidente de trabajo, somos el ejemplo a seguir por parte de la Unión de Aseguradora de Riesgo de Trabajo, porque tenemos servicio médico y poca litigiosidad” finalizó.